Easy Photo Recovery 6.14 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Easy Photo Recovery первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Easy Photo Recovery История версий

Easy Photo Recovery 6.14 добавлена: 07-03-2016

Easy Photo Recovery - надежный способ восстановить потерянные фотографии и видео-файлы. Современные цифровые устройства позволяют множество раз перезаписывать информацию на своих носителях. Зачастую важная информация может быть удалена случайным нажатием кнопки! С программой Easy Photo Recovery потеря файлов не заставит вас нервничать.nnEasy Photo Recovery восстанавливает цифровые изображения и видео с различных носителей, таких как цифровые видеокамеры, HDD (жесткие диски), мобильные телефоны а также с любых типов flash-карточек (CF CompactFlash(type I/II), IBM Microdrives, MultiMedia (MMCs), Secure Digital (SD и Micro SD), SONY Memory Stick и другие). Программа обладает возможностью восстанавливать данные с поврежденных и отформатированных носителей.nnКак никакая другая, программа Easy Photo Recovery легка в обращении. Приложение имеет простой дружественный интерфейс и детальную документацию. Управление программы построено на пошаговом интерфейсе - пользователь проходит через несколько ступеней восстановления данных. Вам остается лишь несколько раз кликнуть мышкой! Требуется только выбрать тип файлов, которые необходимо восстановить и папку сохранения полученных файлов. Затем нажмите "Старт" и дождитесь окончания сканирования диска. Через некоторое время все потерянные фотографии и видео сохранятся в указанной папке.nnEasy Photo Recovery предназначена для широкого круга пользователей. Благодаря уникальному алгоритму восстановления программа будет полезна не только любителям, но и профессиональным фотографам. Утилита поддерживает профессиональные форматы изображений (Canon CRW, Kodak DCR, Minolta MRW, Nikon NEF, Fuji RAF и другие) и является незаменимым помощником для фотостудий и сервисов печати цифровых фотографий. Скачать Easy Photo Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 6.14: Flicking reduced in interface; Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; And more...Easy Photo Recoveryдобавлена: 17-10-2015Easy Photo Recoveryдобавлена: 12-05-2015Easy Photo Recoveryдобавлена: 11-11-2013Easy Photo Recoveryдобавлена: 25-12-2012