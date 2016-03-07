Easy Photo Recovery 6.14 скачать бесплатно для Windows 7

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Easy Photo Recovery 6.14
Восстановление стертых цифровых фотографий любого формата с различных носителей.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5296

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 5.22 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,476

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Описание

Easy Photo Recovery - надежный способ восстановить потерянные фотографии и видео-файлы. Современные цифровые устройства позволяют множество раз перезаписывать информацию на своих носителях. Зачастую важная информация может быть удалена случайным нажатием кнопки! С программой Easy Photo Recovery потеря файлов не заставит вас нервничать.nnEasy Photo Recovery восстанавливает цифровые изображения и видео с различных носителей, таких как цифровые видеокамеры, HDD (жесткие диски), мобильные телефоны а также с любых типов flash-карточек (CF CompactFlash(type I/II), IBM Microdrives, MultiMedia (MMCs), Secure Digital (SD и Micro SD), SONY Memory Stick и другие). Программа обладает возможностью восстанавливать данные с поврежденных и отформатированных носителей.nnКак никакая другая, программа Easy Photo Recovery легка в обращении. Приложение имеет простой дружественный интерфейс и детальную документацию. Управление программы построено на пошаговом интерфейсе - пользователь проходит через несколько ступеней восстановления данных. Вам остается лишь несколько раз кликнуть мышкой! Требуется только выбрать тип файлов, которые необходимо восстановить и папку сохранения полученных файлов. Затем нажмите "Старт" и дождитесь окончания сканирования диска. Через некоторое время все потерянные фотографии и видео сохранятся в указанной папке.nnEasy Photo Recovery предназначена для широкого круга пользователей. Благодаря уникальному алгоритму восстановления программа будет полезна не только любителям, но и профессиональным фотографам. Утилита поддерживает профессиональные форматы изображений (Canon CRW, Kodak DCR, Minolta MRW, Nikon NEF, Fuji RAF и другие) и является незаменимым помощником для фотостудий и сервисов печати цифровых фотографий. Скачать Easy Photo Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Easy Photo Recovery (5.22 Мб)




Changes on the new version:
Version 6.14: Flicking reduced in interface; Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; And more...

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Easy Photo Recovery История версий

Easy Photo Recovery 6.14 добавлена: 07-03-2016
Easy Photo Recovery 6.13 добавлена: 17-10-2015
Easy Photo Recovery 6.11 добавлена: 12-05-2015
Easy Photo Recovery 6.10 добавлена: 11-11-2013
Easy Photo Recovery 6.9 добавлена: 25-12-2012




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