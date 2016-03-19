Digital PhotoRescue Professional 6.14 скачать бесплатно для Windows 7

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Digital PhotoRescue Professional 6.14
Восстановление стертых JPEG, GIF, BMP, CRW и других файлов на любом носителе.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4635

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 5.26 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,005

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Описание

Digital PhotoRescue Professional восстановит утерянные данные с целого ряда мультимедийных устройств - от цифровых фотокамер и КПК (PDA) до сотовых телефонов и персональных компьютеров. PhotoRescue Pro поддерживает карты CompactFlash (I/II), IBM MicroDrive, SmartMedia, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), MemoryStick, CD/DVD диски, флоппи диски, жесткие диски и любые другие устройства хранения информации.nnВ отличие от своих пленочных предшественников, новые фотокамеры и другие цифровые устройства позволяют многократно перезаписывать данные на одном и том же носителе информации. Важный файл может быть удален по неосторожности в одно мгновение. Информация на цифровом носителе, также, может быть полностью стерта или отформатирована, в результате исчезают все файлы. Однако теперь, благодаря уникальному алгоритму программы, даже если кто-то нажал не на ту кнопку, вам не о чем беспокоиться!nnНечаянно удалили ваши праздничные снимки или отформатировали флэш карту? Извлекли носитель во время записи данных? Не волнуйтесь - PhotoRescue Pro готов быстро, легко и абсолютно надежно восстановить, казалось бы, навсегда потерянные данные. Скачать Digital PhotoRescue Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Digital PhotoRescue Professional (5.26 Мб)




Changes on the new version:
Version 6.14: Flicking reduced in interface; Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; And more...

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Digital PhotoRescue Professional История версий

Digital PhotoRescue Professional 6.14 добавлена: 19-03-2016
Digital PhotoRescue Professional 6.13 добавлена: 17-10-2015
Digital PhotoRescue Professional 6.11 добавлена: 16-05-2015
Digital PhotoRescue Professional 6.10 добавлена: 05-11-2013
Digital PhotoRescue Professional 6.9 добавлена: 26-12-2012




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