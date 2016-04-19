Digital ObjectRescue Professional 6.14 скачать бесплатно для Windows 7

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Digital ObjectRescue Professional История версий

Digital ObjectRescue Professional 6.14 добавлена: 19-04-2016

Digital ObjectRescue Professional восстановит утерянные данные с целого ряда мультимедийных устройств - от цифровых фотокамер, MP3 и WMA плееров, диктофонов, цифровых камер слежения, любительских и профессиональных DV видеокамер и КПК (PDA) до сотовых телефонов. MediaRescue Pro поддерживает карты CompactFlash (I/II), IBM MicroDrive, SmartMedia, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), MemoryStick и любые другие устройства хранения информации, в том числе дискеты и жесткий диск ПК. Программа поддерживает широкий диапазон форматов файлов: DOC, XLS, ZIP, RAR, JPEG, AVI, MOV, MP3, WMA, WAV, и т.д.nnНовые цифровые фото- и видео- камеры, а также большинство других цифровых устройств позволяют многократно перезаписывать данные на одном и том же носителе. Важный файл может быть удален по неосторожности в одно мгновение. Информация на цифровом носителе, также, может быть полностью стерта или отформатирована, в результате могут исчезнуть все записанные файлы.nnObjectRescue Pro содержит инновационные алгоритмы восстановления данных позволяющие находить файлы любого типа, в том числе: музыку, фотографии, видео, документы, электронную почту и т.п. Программа демонстрирует отличный уровень реконструкции информации даже тогда, когда не помогли «обычные» программы восстановления. Скачать Digital ObjectRescue Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 6.14: Flicking reduced in interface; Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; And more...Digital ObjectRescue Professionalдобавлена: 17-10-2015Digital ObjectRescue Professionalдобавлена: 24-04-2015Digital ObjectRescue Professionalдобавлена: 31-10-2013Digital ObjectRescue Professionalдобавлена: 28-12-2012