Digital ObjectRescue Professional 6.14 скачать бесплатно для Windows 7

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Digital ObjectRescue Professional 6.14 обновлено
Восстановит стертую музыку, фотографии, видео и документы с любого носителя.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2947

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 5.25 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,028

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Описание

Digital ObjectRescue Professional восстановит утерянные данные с целого ряда мультимедийных устройств - от цифровых фотокамер, MP3 и WMA плееров, диктофонов, цифровых камер слежения, любительских и профессиональных DV видеокамер и КПК (PDA) до сотовых телефонов. MediaRescue Pro поддерживает карты CompactFlash (I/II), IBM MicroDrive, SmartMedia, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), MemoryStick и любые другие устройства хранения информации, в том числе дискеты и жесткий диск ПК. Программа поддерживает широкий диапазон форматов файлов: DOC, XLS, ZIP, RAR, JPEG, AVI, MOV, MP3, WMA, WAV, и т.д.nnНовые цифровые фото- и видео- камеры, а также большинство других цифровых устройств позволяют многократно перезаписывать данные на одном и том же носителе. Важный файл может быть удален по неосторожности в одно мгновение. Информация на цифровом носителе, также, может быть полностью стерта или отформатирована, в результате могут исчезнуть все записанные файлы.nnObjectRescue Pro содержит инновационные алгоритмы восстановления данных позволяющие находить файлы любого типа, в том числе: музыку, фотографии, видео, документы, электронную почту и т.п. Программа демонстрирует отличный уровень реконструкции информации даже тогда, когда не помогли «обычные» программы восстановления. Скачать Digital ObjectRescue Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Digital ObjectRescue Professional (5.25 Мб)




Changes on the new version:
Version 6.14: Flicking reduced in interface; Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; And more...

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Digital ObjectRescue Professional История версий

Digital ObjectRescue Professional 6.14 добавлена: 19-04-2016
Digital ObjectRescue Professional 6.13 добавлена: 17-10-2015
Digital ObjectRescue Professional 6.11 добавлена: 24-04-2015
Digital ObjectRescue Professional 6.10 добавлена: 31-10-2013
Digital ObjectRescue Professional 6.9 добавлена: 28-12-2012




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