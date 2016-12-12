CDRoller 10.50.30.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Удобная в работе программа для восстановления данных с CD/DVD/BD/HD-DVD дисков

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 19914

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 9.81 Мб

Версия от:

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Скачали:: 6,561

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Описание

Недорогая, результативная и удобная в работе программа для восстановления данных. Находит и возвращает вам данные с компакт дисков (CD/DVD/BD/HD-DVD), которые невозможно прочитать обычными средствами Windows. Основные особенности:
  1. Работа с дисками, созданных популярными пакетами от Roxio, Nero, Sonic Solutions и других известных производителей пишущего софта.
  2. Восстановление видео файлов с незавершенных дисков, записанных цифровыми DVD видеокамерами от ведущих производителей (Hitachi, Sony, Canon, Panasonic и Samsung), а также домашними DVD видеомагнитофонами.
  3. Встроенный сплиттер конвертирует VOB или VRO видео файлы в МПЕГи без потери качества. В дальнейшем, восстановленное видео может быть записано на новый диск при помощи собственных инструментов DVD авторинга и записи (прожига).
  4. Программа напрямую читает диски с файловой системой UDF. Нет необходимости в установке дополнительных программ-драйверов чтения UDF дисков.
  5. CDRoller находит и возвращает файлы с проблемных дисков, невидимые для Windows. В т.ч. случайно удаленные файлы, файлы из поврежденных папок, файлы с некорректно завершенных дисков.
  6. Собственная утилита записи компакт-дисков (CD и DVD) позволяет записать новый диск с восстановленными данными не закрывая CDRoller.
  7. В дополнении к средствам поиска и воостановления потерянных данных CDRoller предлагает вам набор дополнительных опций, включая CD/DVD тестер, исследователь секторов диска на низком уровне, создатель ISO имиджа диска, граббер для аудио дисков, а также простой каталогизатор файлов и папок. Скачать CDRoller бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать CDRoller (9.81 Мб)




Changes on the new version:
Added support of Microsoft Virtual Disk Images in VHD and VHDX formats (*.vhd, *.vhdx files). NTFS reader and Examine Sectors significantly updated in order to manage new 4Kn and 512e drives. Fixed an old bug when some dialogs did not appear in the Windows taskbar.

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CDRoller История версий

CDRoller 10.50.30.0 добавлена: 25-12-2016
CDRoller 10.50.20.1 добавлена: 30-11-2016
CDRoller 10.50.15.0 добавлена: 25-11-2016
CDRoller 10.50.10.1 добавлена: 14-11-2016
CDRoller 10.50.10.0 добавлена: 03-11-2016




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