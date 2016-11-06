Flashpaste 6.28 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Система Буфер обмена Flashpaste   
Flashpaste 6.28 обновлено
Flashpaste - утилита для облегчения ввода часто используемых кусков текста.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 24.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8128

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows 8, Windows RT, Win Vista

Размер: 1.76 Мб

Версия от:

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Описание

Flashpaste - утилита для облегчения ввода часто используемых кусков текста: приветствий, стандартных фраз, адресов электронной почты, Интернет-адресов, логиновпаролей, шаблонных ответов, повторяющихся конструкций программного кода или html шаблонов.
  
   Вы один раз добавляете необходимый вам текст в базу данных, указав две строки: одну, которая будет отображаться в появляющемся списке, и вторую, которая будет реально вставляться в нужное место. При необходимости ввести заранее заданную фразу вы просто нажимаете "горячую клавишу" (вы ее задаете сами в диалоге настроек программы), и в появившемся списке выбираете необходимую строку.
  
   Для выбора строки можно вводить ее начальные символы или использовать "горячие клавиши". Помимо этого программа ведет историю буфера обмена. То есть несколько последних текстов, которые вы копировали в буфер обмена, всегда находятся у вас под рукой. Это существенно облегчает работу, связанную с частым копированием и вставкой текстов. Скачать Flashpaste бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Flashpaste (1.76 Мб)




Changes on the new version:
Version 6.2 This is a maintain release with a lot of improvements and bugfixes, changes in interface and behaviour.

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Flashpaste История версий

Flashpaste 6.28 добавлена: 10-11-2016
Flashpaste 6.27 добавлена: 04-10-2016
Flashpaste 6.26 добавлена: 26-07-2016
Flashpaste 6.25 добавлена: 30-05-2016
Flashpaste 6.24 добавлена: 09-05-2016




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