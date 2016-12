Flashpaste 6.28 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Flashpaste История версий

Flashpaste 6.28 добавлена: 10-11-2016

Flashpaste - утилита для облегчения ввода часто используемых кусков текста: приветствий, стандартных фраз, адресов электронной почты, Интернет-адресов, логиновпаролей, шаблонных ответов, повторяющихся конструкций программного кода или html шаблонов.Вы один раз добавляете необходимый вам текст в базу данных, указав две строки: одну, которая будет отображаться в появляющемся списке, и вторую, которая будет реально вставляться в нужное место. При необходимости ввести заранее заданную фразу вы просто нажимаете "горячую клавишу" (вы ее задаете сами в диалоге настроек программы), и в появившемся списке выбираете необходимую строку.Для выбора строки можно вводить ее начальные символы или использовать "горячие клавиши". Помимо этого программа ведет историю буфера обмена. То есть несколько последних текстов, которые вы копировали в буфер обмена, всегда находятся у вас под рукой. Это существенно облегчает работу, связанную с частым копированием и вставкой текстов. Скачать Flashpaste бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 6.2 This is a maintain release with a lot of improvements and bugfixes, changes in interface and behaviour.