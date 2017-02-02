Comfort Clipboard Pro 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Система Буфер обмена Comfort Clipboard Pro   
Comfort Clipboard Pro 7.5 обновлено
Надежный профессиональный менеджер буфера обмена

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5892

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 5.34 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,321

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Описание

Надежный профессиональный менеджер буфера обмена.
  
  Вам больше не нужно беспокоиться, что скопировав одну вещь, вы сотрете другую! Программа хранит всю историю буфера, так что вы сможете использовать любой нужный фрагмент. Содержание буфера обмена останется целым даже в случае перебоев с электричеством или краха системы.
  
  Почему Comfort Clipboard нужен именно вам?
  + Comfort Clipboard поддерживает все известные форматы данных. Ведет историю буфера обмена с возможностью повторной вставки любого выбранного фрагмента.
  + Используя Comfort Clipboard, вы всегда будете уверены в том, что данные будут сохранены даже при внезапном отключении питания или крахе системы.
  + Вы получите полную власть над своим буфером обмена и сможете использовать его возможности на все 100%.
  
  Дополнительные возможности:
  + Настройка любого количества сохраняемых фрагментов без замедления обработки. По умолчанию сохраняется 100 фрагментов.
  + Возможность быстрой вставки из менеджера с помощью быстрой клавиши.
  + Возможность вставки фрагмента в любом из доступных форматов, т.к. при копировании информация попадает в буфер обмена сразу в нескольких форматах.
  + Удобное окно предварительного просмотра сохраненных фрагментов.
  + Отображение дополнительной информации по сохраненным фрагментам:
   o Иконка формата фрагмента в том виде, как он определяется вашей системой.
   o Иконка приложения, из которого фрагмент попал в буфер обмена.
   o Дополнительная краткая информация по фрагменту, в соответствии с его форматом.
   o Отображение списка всех доступных форматов.
  + Настройка оформления главного окна менеджера.
  
  Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort Clipboard Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Comfort Clipboard Pro (5.34 Мб)




Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility. Right clicking on the item in the clipboard manager makes the clicked item active. The "Paste as HTML Text" action in the clipboard manager now supports multi-language text. Improved Dutch language interface. Fixed issue with computer restart.

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Comfort Clipboard Pro История версий

Comfort Clipboard Pro 7.5 добавлена: 04-02-2017
Comfort Clipboard Pro 7.4 добавлена: 11-11-2015
Comfort Clipboard Pro 7.3 добавлена: 19-04-2015
Comfort Clipboard Pro 7.2 добавлена: 09-12-2014
Comfort Clipboard Pro 7.1 добавлена: 04-02-2014




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