Clipdiary 4.03 скачать бесплатно для Windows 7

Богдан

Надеюсь, что программа будет хороша.

Clipdiary - это clipboard менеджер, предназначенный для ведения истории содержимого буфера обмена.Во время работы за компьютером вы наверняка постоянно что-то копируете в буфер обмена. Но он может хранить данные очень недолго. Стоит вам выключить компьютер или просто скопировать другой текст, и все данные потеряны. Обычно этого вполне достаточно, но не возникала ли у вас необходимость в тексте, который вы скопировали 30 минут, или может час назад? Может быть, у вас завис компьютер и данные в программе не сохранились? Может быть, вы скопировали интересную информацию с веб страницы, но вас отвлекли и вы "забыли" вставить ее в нужное место? А может, вам просто интересно посмотреть и вспомнить, что вы делали за компьютером месяц назад, или может даже год? Ситуаций, когда хотелось бы вернуться к предыдущему содержимому буфера обмена множество, и мы предлагаем вам решение этой проблемы.Просто поставьте Clipdiary - и вы больше не потеряете ничего из того, что копировали. Он будет запускаться вместе с Windows, и записывать в базу данных все, что вы копировали в буфер обмена. В любой момент вы можете просмотреть историю буфера, скопировать нужную запись обратно в память или даже непосредственно вставить в требуемое приложение. Все, что для этого нужно - просто нажать горячую клавишу "Ctrl D" или кликнуть на иконку программы в системном трее. Clipdiary умеет вести историю клипбоарда и запоминать несколько форматов данных: просто текст, RTF (Rich Text Format) и битовые образы рисунков (BMP). Так что помимо сохранения текстов, вы легко можете делать даже серии скриншотов в своих любимых играх, ClipDiary сохранит их для вас.Просто поставьте Clipdiary, и вы получите верного и неприхотливого помощника в вашей повседневной работе. Скачать Clipdiary бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: Database encryption support (AES-256). Added: Mouse hot key (see Options -> Hot keys -> Mouse) Added: Support pasting in reverse order in Multiple Pasting window (F6) Added: "Clear filter and locate clip" button (Ctrl F9) Added: %Position% macro in tooltip for quick copyClipdiaryдобавлена: 07-10-2016Clipdiaryдобавлена: 06-09-2016Clipdiaryдобавлена: 14-07-2016Clipdiaryдобавлена: 07-07-2016