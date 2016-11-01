Clipdiary 4.03 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Система Буфер обмена Clipdiary   
Clipdiary 4.03
Clipdiary это утилита для ведения истории буфера обмена.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3587

ОС: Win7 x32, Win7 x64, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows 10, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 3.39 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

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Clipdiary 4.03 скриншот

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Описание

Clipdiary - это clipboard менеджер, предназначенный для ведения истории содержимого буфера обмена.
  
   Во время работы за компьютером вы наверняка постоянно что-то копируете в буфер обмена. Но он может хранить данные очень недолго. Стоит вам выключить компьютер или просто скопировать другой текст, и все данные потеряны. Обычно этого вполне достаточно, но не возникала ли у вас необходимость в тексте, который вы скопировали 30 минут, или может час назад? Может быть, у вас завис компьютер и данные в программе не сохранились? Может быть, вы скопировали интересную информацию с веб страницы, но вас отвлекли и вы "забыли" вставить ее в нужное место? А может, вам просто интересно посмотреть и вспомнить, что вы делали за компьютером месяц назад, или может даже год? Ситуаций, когда хотелось бы вернуться к предыдущему содержимому буфера обмена множество, и мы предлагаем вам решение этой проблемы.
  
   Просто поставьте Clipdiary - и вы больше не потеряете ничего из того, что копировали. Он будет запускаться вместе с Windows, и записывать в базу данных все, что вы копировали в буфер обмена. В любой момент вы можете просмотреть историю буфера, скопировать нужную запись обратно в память или даже непосредственно вставить в требуемое приложение. Все, что для этого нужно - просто нажать горячую клавишу "Ctrl D" или кликнуть на иконку программы в системном трее. Clipdiary умеет вести историю клипбоарда и запоминать несколько форматов данных: просто текст, RTF (Rich Text Format) и битовые образы рисунков (BMP). Так что помимо сохранения текстов, вы легко можете делать даже серии скриншотов в своих любимых играх, ClipDiary сохранит их для вас.
  
   Просто поставьте Clipdiary, и вы получите верного и неприхотливого помощника в вашей повседневной работе. Скачать Clipdiary бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Clipdiary (3.39 Мб)




Changes on the new version:
Added: Database encryption support (AES-256). Added: Mouse hot key (see Options -> Hot keys -> Mouse) Added: Support pasting in reverse order in Multiple Pasting window (F6) Added: "Clear filter and locate clip" button (Ctrl F9) Added: %Position% macro in tooltip for quick copy

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Комментарии.


1. Добавил: Богдан, (Clipdiary 3.9)
Надеюсь, что программа будет хороша.
15:57:42, 09-04-2016

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Clipdiary История версий

Clipdiary 4.03 добавлена: 01-11-2016
Clipdiary 4.02 добавлена: 07-10-2016
Clipdiary 4.01 добавлена: 06-09-2016
Clipdiary 4.0 добавлена: 14-07-2016
Clipdiary 3.93 добавлена: 07-07-2016




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