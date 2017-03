Magic Photo Recovery 4.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

ali, (Magic Photo Recovery 4.2)

xotim unerase

20:21:52, 01-07-2015 1. Добавил:, (Magic Photo Recovery 4.2)xotim unerase

Ирина, (Magic Photo Recovery 3.1)

хоть бы получилось

15:16:11, 24-08-2013 2. Добавил:, (Magic Photo Recovery 3.1)хоть бы получилось

Вячеслав, (Magic Photo Recovery 3.1)

Хочу восстановить данные

14:27:22, 26-05-2012 3. Добавил:, (Magic Photo Recovery 3.1)Хочу восстановить данные

Magic Photo Recovery История версий

Magic Photo Recovery 4.5 добавлена: 05-03-2017

Удалили фотографию? Случайно очистили память фотоаппарата? Восстановите любые удалённые изображения с помощью Magic Photo Recovery всего за четыре простых шага!nВы можете вернуть фотографии, если случайно удалили их со своего компьютера, фотоаппарата, флеш-карты, карты памяти мобильного телефона или любого другого носителя информации. Эти файлы могли быть утеряны при очищении корзины, удалении через командную строку, после форматирования или при удалении без использования корзины.nПрограмма тщательно сканирует нужный диск, находит удалённые файлы и правильно восстанавливает их. А благодаря новому алгоритму анализа диска, программа восстанавливает даже те файлы, которые другие программы не находят!nБлагодаря удобному мастеру, восстанавливать удалённые файлы стало гораздо легче. Теперь вы можете восстановить любые изображения всего за несколько нажатий, даже не имея при этом никаких навыков работы с компьютером. Прежде чем восстановить файлы, вы можете просмотреть их и выбрать необходимые. Используя встроенный фильтр, вы может легко найти нужные вам фотографии.