Magic Photo Recovery 4.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Magic Photo Recovery 4.5 обновлено
Удалили фотографию? Восстановите любые удалённые изображения.

Общая оценка:

(3.3) голосов:3
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 31906

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 6.12 Мб

Версия от:

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Комментарии (3)

Скачали:: 9,429

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Magic Photo Recovery 4.5 скриншот

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Описание

Удалили фотографию? Случайно очистили память фотоаппарата? Восстановите любые удалённые изображения с помощью Magic Photo Recovery всего за четыре простых шага!nВы можете вернуть фотографии, если случайно удалили их со своего компьютера, фотоаппарата, флеш-карты, карты памяти мобильного телефона или любого другого носителя информации. Эти файлы могли быть утеряны при очищении корзины, удалении через командную строку, после форматирования или при удалении без использования корзины.nПрограмма тщательно сканирует нужный диск, находит удалённые файлы и правильно восстанавливает их. А благодаря новому алгоритму анализа диска, программа восстанавливает даже те файлы, которые другие программы не находят!nБлагодаря удобному мастеру, восстанавливать удалённые файлы стало гораздо легче. Теперь вы можете восстановить любые изображения всего за несколько нажатий, даже не имея при этом никаких навыков работы с компьютером. Прежде чем восстановить файлы, вы можете просмотреть их и выбрать необходимые. Используя встроенный фильтр, вы может легко найти нужные вам фотографии. Скачать Magic Photo Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Magic Photo Recovery (6.12 Мб)




Changes on the new version:
Recovers all kinds of images and RAW files; Convenient step-by-step file recovery wizard; Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista and 2008 Server are supported; Recovered files can now be saved to hard and removable disks, to CD/DVD, and uploaded to an FTP. Added Ukrainian language; VMWare recovery

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Комментарии.


1. Добавил: ali, (Magic Photo Recovery 4.2)
xotim unerase
20:21:52, 01-07-2015

2. Добавил: Ирина, (Magic Photo Recovery 3.1)
хоть бы получилось
15:16:11, 24-08-2013

3. Добавил: Вячеслав, (Magic Photo Recovery 3.1)
Хочу восстановить данные
14:27:22, 26-05-2012

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Magic Photo Recovery История версий

Magic Photo Recovery 4.5 добавлена: 05-03-2017
Magic Photo Recovery 4.4.1 добавлена: 24-12-2016
Magic Photo Recovery 4.4 добавлена: 07-02-2016
Magic Photo Recovery 4.2 добавлена: 08-03-2015
Magic Photo Recovery 4.1 добавлена: 09-01-2015




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