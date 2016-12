GoodSync 10.1.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

yardik, (GoodSync 9.5.4)

пробовал версию Enterprise. куча возможностей (в одном задаче выбрать несколько папок),но есть и минус синхронизировал около 10 задач, несколько раз за 3 дня. результат... \"в источнике и приемнике ничто не менялось полная копия всех файлов\" удалялись файлы самопроизвольно и снова копировались то в одну сторону то в другую... трафик бешеный...((( отказался от этой проги.

vinido, (GoodSync 9.3.8.5)

полная туфта!!!

Сразу купил версию проф...

Синхронизировал папку USB:\"А" на и С:\"Б".

Дополняю папку "А" кучей файлов, запускаю анализ (все это к тому же вручную!!!!) отвечает - ничего у вас не изменилось.... типа - нечего синхронизировать..

а .к.. дык... как же ... вт же.. я же вижу.. бля...

А нету - ничего, отвечает...

Полная жо....!

А уж про перевод - полный писец - с китайского на французский, потом через арабский на русский....

Анатолий, (GoodSync 9.2.3.3)

Может прога и хорошая, но вот такое описание вводит в сомнение о ее целесообразности: \"...GoodSync - бесплатная утилита для...\" и \" Стоимость программы для русских пользователей составляет 700 руб.\" !!?!!!

GoodSync История версий

GoodSync 10.1.8 добавлена: 04-11-2016

GoodSync - утилита для синхронизации данных между компьютерами, USB-дисками, ноутбуками и т.д. Она проста в применении и не требует предварительной подготовки со стороны пользователя. С помощью данной программы можно создать резервную копию файлов и обновить их через интернет и локальную сеть, синхронизировать несколько папок в один прием, указав выполняемые задачи или настроив расписание.Обзор программы GoodSyncМир постоянно меняется, поэтому каждый день мы сталкиваемся с новой информацией. Синхронизация файлов, папок и их содержимого между ноутбуком и рабочим компьютером крайне необходима. Когда в офисе создается новый проект, в котором задействованы многие сотрудники, базу данных со всех машин приходится обновлять ежедневно.Чтобы самостоятельно выполнять указанные задачи на регулярной основе, требуется персонализированная утилита. В среднестатистической корпорации постоянно обновляются тысячи файлов и систем. Поэтому бегать из одного кабинета в другой с диском или флэшкой – не самое благодарное занятие.GoodSync - бесплатная утилита для синхронизации данных между компьютерами, USB-дисками, ноутбуками и т.д. Она проста в применении и не требует предварительной подготовки со стороны пользователя.С помощью данной программы можно создать резервную копию файлов и обновить их через интернет и локальную сеть, синхронизировать несколько папок в один прием, указав выполняемые задачи или настроив расписание.Интерфейс приложения GoodSync отличается наглядным дизайном. Поскольку синхронизация между двумя директориями совершается одновременно, необходимо лишь найти их на жестком диске или носителе и открыть. Конечно, параллельно работать с другими утилитами не получится, но все надежды на грядущие версии.Перед синхронизацией папок программа GoodSync выполняет их анализ. По окончании процесса отображается разница в содержимом. Утилита показывает и весь контент директорий, и только недостающие файлы и папки в древовидном формате. Необходимые изменения отмечены стрелками влево или вправо. Идентификатор третьей кнопки на панели зависит от выбора отображаемых в главном окне файлов.Количество задач не ограничено, но испытательная версия программы GoodSync действительна всего 30 дней. Затем, если утилита используется на регулярной основе, следует приобрести версию Pro. Перед запуском процесса выбирается тип задачи: Synchronized, Backup (в одном направлении) или по шаблону. Последняя частично заполняется пользователем (задаются параметры операции).Синхронизация нуждается в предварительной настройке. Для этого следует нажать на кнопку в виде будильника. На вкладках General и Filters указывается направление синхронизации, параметры уведомлений и т.д., а также фильтры для включения/исключения файлов. Auto подразумевает многофункциональную настройку расписания. Синхронизация запускается на входе/выходе из Windows, периодически, при вводе съемного носителя или в указанное время. Если смысл опции непонятен, необходимо навести на нее курсор для детального описания. Когда информация не помещается в отведенную ей область, следует нажать на ALT и прокрутить текст.Незачем выполнять все задачи в один прием: каждая из них настраивается индивидуально и следует собственному расписанию. При необходимости немедленной синхронизации используется единый процесс. Он находится на вкладке Analyze and Sync All в меню Job. Ни дополнительной конфигурации, ни окон – все выполняется в один клик. К сожалению, клавиатурой здесь не воспользуешься. Большинство горячих клавиш программы не работает.Если на компьютере установлена старая версия приложения GoodSync, где хранятся все проекты, их можно добавить в список задач с помощью функции импорта в меню Tools. Следует отметить, что утилита создает скрытую папку в синхронизируемых директориях, где находится вся информация о процессе: файл состояния, лог задачи, метки и т.д.Конфигурации задаются не только для выполняемых операций, но и для самого приложения. В окне GoodSync Option на выбор доступно несколько языков интерфейса, в том числе и русский (изменения вступают в силу после перезагрузки программы), сохраняется и очищается файл логов (четыре уровня доступа), осуществляется сравнение файлов посредством внешней утилиты и т.д. За помощью в управлении можно обратиться к полному руководству (на сайте разработчика). Чтобы обновить утилиту, необходимо нажать на кнопку Check for updates на странице About.Преимущества:GoodSync – простая утилита для синхронизации файлов согласно индивидуальному расписанию или в групповом режиме. В меню Help найдутся ответы на все насущные вопросы касательно работы приложения. GoodSync поддерживает настольные ПК, ноутбуки, съемные носители, локальные сети, FTP и т.д. Для регулярно выполняемых действий можно создать собственный шаблон. Кроме того, осуществляется синхронизация резервных копий документов и папок. Поддерживается целый ряд языков интерфейса.Недостатки:Программе требуется косметический ремонт. Нет ни кнопок в стиле Aero, ни спецэффектов, ни теней, ни цветов. Разработчикам следует исправить исходный код горячих клавиш, поскольку не все из них работают.Вывод:Работать с GoodSync – одно удовольствие. Она безукоризненно справляется с задачами, проста в использовании и содержит подробную справочную информацию. Неплохо для бесплатной утилиты. Несмотря на мелкие недочеты, GoodSync по праву является одной из лучших программ для синхронизации данных.Стоимость программы для русских пользователей составляет 700 руб.Скачать GoodSync. Скачать GoodSync бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.New features, bug fixesGoodSyncдобавлена: 29-10-2016GoodSyncдобавлена: 16-10-2016GoodSyncдобавлена: 28-09-2016GoodSyncдобавлена: 23-09-2016