Exiland Backup Standard 4.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Exiland Backup Standard 4.3 обновлено
Exiland Backup – мощное средство резервного копирования и восстановления данных

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 34.50 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1111

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 4.75 Мб

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Описание

Российская фирма Exiland Software разработала полезное приложение Backup, применяющееся не только для резервного копирования, но и для дальнейшего восстановления различных данных. Эта программа позволяет изготавливать резервные копии любых файлов, в том числе производить синхронизацию папок.

Пакет Exiland Backup, в отличие от аналогов, гарантирует безопасную архивацию всего контента, доступного на логическом диске.

Следует подчеркнуть, что потеря рабочих файлов доставляет множество проблем, для устранения которых могут понадобиться значительные временные затраты. А иногда контент вообще не подлежит восстановлению. Следовательно, своевременная подготовка резервных копий поможет сохранить нужные файлы и, соответственно, предотвратить их потерю при сбое системы либо при поломке жесткого диска.

Чтобы иметь постоянный доступ к контенту, рекомендуется как можно чаще изготавливать резервные копии лишь нужных данных, в том числе переносить их на другой компьютер, размещенный в локальной сети. А для экономии места на накопителе, резервные копии можно добавлять в ZIP-архивы. С вышеперечисленными задачами также успешно справится компактная программа Exiland Backup.

Благодаря удобному интерфейсу, пользоваться приложением смогут даже новички. Кроме всего, в Exiland Backup предусмотрена возможность расширенной настройки расписания, отображения индикаторов выполнения резервного копирования контента и ведения журнала. Также в программу интегрированы инструменты, позволяющие управлять операциями, которые направлены на разгрузку процессора и восстановление утраченных файлов из отдельной резервной копии.

Приложение Exiland Backup размещается в системном трее и функционирует лишь в фоновом режиме, не конфликтуя со сторонними объектами. Скачать Exiland Backup Standard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Exiland Backup Standard (4.75 Мб)




Changes on the new version:
Ability to specify a path using device name (e.g., 'REMOVABLE:MyFolder', where REMOVABLE is the name of removable disk), ability to change the font size, the problem with slowly archiving files over a LAN is solved, some errors are fixed.

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Exiland Backup Standard История версий

Exiland Backup Standard 4.3 добавлена: 19-12-2016
Exiland Backup Standard 4.2 добавлена: 27-08-2016
Exiland Backup Standard 4.0.0.1 добавлена: 14-01-2015
Exiland Backup Standard 4.0.0.0 добавлена: 07-01-2015
Exiland Backup Standard 3.9.0.0 добавлена: 21-08-2014




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