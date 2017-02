Exiland Backup Free 4.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Exiland Backup Free История версий

Exiland Backup Free 4.3 добавлена: 01-12-2016

Exiland Backup Free - бесплатная и очень удобная программа резервного копирования файлов и синхронизации папок. Поддерживает типы бэкапа: Full, incremental, differential. Упаковывание данных в ZIP, шифрование, дублирование резервных копий, синхронизация папок, отправка архива по e-mail, уведомление о результатах по e-mail, мобильный телефон и многое другое.ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:- Типы резервного копирования: full (полная копия), Incremental, Differential (только изменившихся файлов);- Синхронизация файлов по сети, на FTP;- Резервное копирование данных с локальных, сетевых дисков или с FTP-серверов;- Сохранение резервных копий в разных местах: на локальной машине, на сервере или другой машине в локальной сети, на FTP серверах;- Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности в любое количество мест;- Отправка резервной копии (zip-архива) вложением по E-mail вместе с отчетом;- Автоматическое удаление старых резервных копий;- Выбор копируемых файлов по маскам, атрибутам, возможность указать список исключаемых подпапок;- Сжатие данных в ZIP, выбор степени сжатия, установка пароля на ZIP-архивы, шифрование, разделение архивов на тома;- Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;- Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;- Условное выполнение заданий (по желанию пользователя): если указанный файл/папка уществует/отсутствует; если компьютер в локальной сети или хост Internet доступен; если указанное приложение загружено/не загружено в памяти.- Просмотр созданных резервных копий; восстановление файлов из архивов;- Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;- Отправка уведомления о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон, по локальной сети (Net Send) или выдача сообщения на экран. Скачать Exiland Backup Free бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Ability to specify a path using device name (e.g., 'REMOVABLE:MyFolder', where REMOVABLE is the name of removable disk), ability to change the font size, the problem with slowly archiving files over a LAN is solved, some errors are fixed.Exiland Backup Freeдобавлена: 16-07-2016Exiland Backup Freeдобавлена: 28-01-2015Exiland Backup Freeдобавлена: 25-12-2014Exiland Backup Freeдобавлена: 08-08-2014