Exiland Backup Free 4.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Exiland Backup Free 4.3
Exiland Backup Free - бесплатная и удобная программа резервного копирования

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 930

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 4.75 Мб

Версия от:

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Скачали:: 393

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Описание

Exiland Backup Free - бесплатная и очень удобная программа резервного копирования файлов и синхронизации папок. Поддерживает типы бэкапа: Full, incremental, differential. Упаковывание данных в ZIP, шифрование, дублирование резервных копий, синхронизация папок, отправка архива по e-mail, уведомление о результатах по e-mail, мобильный телефон и многое другое.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Типы резервного копирования: full (полная копия), Incremental, Differential (только изменившихся файлов);
- Синхронизация файлов по сети, на FTP;
- Резервное копирование данных с локальных, сетевых дисков или с FTP-серверов;
- Сохранение резервных копий в разных местах: на локальной машине, на сервере или другой машине в локальной сети, на FTP серверах;
- Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности в любое количество мест;
- Отправка резервной копии (zip-архива) вложением по E-mail вместе с отчетом;
- Автоматическое удаление старых резервных копий;
- Выбор копируемых файлов по маскам, атрибутам, возможность указать список исключаемых подпапок;
- Сжатие данных в ZIP, выбор степени сжатия, установка пароля на ZIP-архивы, шифрование, разделение архивов на тома;
- Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;
- Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;
- Условное выполнение заданий (по желанию пользователя): если указанный файл/папка уществует/отсутствует; если компьютер в локальной сети или хост Internet доступен; если указанное приложение загружено/не загружено в памяти.
- Просмотр созданных резервных копий; восстановление файлов из архивов;
- Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;
- Отправка уведомления о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон, по локальной сети (Net Send) или выдача сообщения на экран. Скачать Exiland Backup Free бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Exiland Backup Free (4.75 Мб)




Changes on the new version:
Ability to specify a path using device name (e.g., 'REMOVABLE:MyFolder', where REMOVABLE is the name of removable disk), ability to change the font size, the problem with slowly archiving files over a LAN is solved, some errors are fixed.

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Exiland Backup Free История версий

Exiland Backup Free 4.3 добавлена: 01-12-2016
Exiland Backup Free 4.2 добавлена: 16-07-2016
Exiland Backup Free 4.0.0.1 добавлена: 28-01-2015
Exiland Backup Free 4.0.0.0 добавлена: 25-12-2014
Exiland Backup Free 3.9.0.0 добавлена: 08-08-2014




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