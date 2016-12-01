Exiland Backup Free 4.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Exiland Backup Free - бесплатная и очень удобная программа резервного копирования файлов и синхронизации папок. Поддерживает типы бэкапа: Full, incremental, differential. Упаковывание данных в ZIP, шифрование, дублирование резервных копий, синхронизация папок, отправка архива по e-mail, уведомление о результатах по e-mail, мобильный телефон и многое другое.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Типы резервного копирования: full (полная копия), Incremental, Differential (только изменившихся файлов);
- Синхронизация файлов по сети, на FTP;
- Резервное копирование данных с локальных, сетевых дисков или с FTP-серверов;
- Сохранение резервных копий в разных местах: на локальной машине, на сервере или другой машине в локальной сети, на FTP серверах;
- Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности в любое количество мест;
- Отправка резервной копии (zip-архива) вложением по E-mail вместе с отчетом;
- Автоматическое удаление старых резервных копий;
- Выбор копируемых файлов по маскам, атрибутам, возможность указать список исключаемых подпапок;
- Сжатие данных в ZIP, выбор степени сжатия, установка пароля на ZIP-архивы, шифрование, разделение архивов на тома;
- Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;
- Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;
- Условное выполнение заданий (по желанию пользователя): если указанный файл/папка уществует/отсутствует; если компьютер в локальной сети или хост Internet доступен; если указанное приложение загружено/не загружено в памяти.
- Просмотр созданных резервных копий; восстановление файлов из архивов;
- Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;
- Отправка уведомления о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон, по локальной сети (Net Send) или выдача сообщения на экран. Скачать Exiland Backup Free бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Ability to specify a path using device name (e.g., 'REMOVABLE:MyFolder', where REMOVABLE is the name of removable disk), ability to change the font size, the problem with slowly archiving files over a LAN is solved, some errors are fixed.
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Exiland Backup Free
История версий
Exiland Backup Free 4.3 добавлена: 01-12-2016
Exiland Backup Free 4.2
добавлена: 16-07-2016
Exiland Backup Free 4.0.0.1
добавлена: 28-01-2015
Exiland Backup Free 4.0.0.0
добавлена: 25-12-2014
Exiland Backup Free 3.9.0.0
добавлена: 08-08-2014