VisualCron 8.2.2 скачать бесплатно для Windows 7

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VisualCron 8.2.2 обновлено
Продвинутый планировщик задач / инструмент автоматизации для Виндоус

Общая оценка:

(5) голосов:3
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 349 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5644

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 127 Мб

Версия от:

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Полная информация>>

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Описание

Продвинутый планировщик задач / инструмент автоматизации для Виндоус. Клиент/серверная архитектура. Удаленный, безопасный контроль через Интернет.
  
  Определяйте задания с процессами, которыми начинают процессы, копировать файлы, выполнять удаленные скрипты и отправлять удары клавиш.
  
  "Условия" контролируют внутренний поток процессов в зависимости от ошибок, последних результатов процессов, если файл существует или содержит определенный текст.
  
  "Триггеры", которые начинают задания могут быть основаны или на времени или системных событиях, например когда файл изменен, действие началось или закончилось, изменение в логе событий, и т.д.
  
  Обновление статуса в реальном времени в современном интерфейсе.
  
  "Уведомления" сообщают результат задания или процесса различным образом; запись в файл, базу данных, отправка письма и т. д. Скачать VisualCron бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать VisualCron (127 Мб)




Changes on the new version:
Major version 8 upgrade.

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VisualCron История версий

VisualCron 8.2.2 добавлена: 15-12-2016
VisualCron 8.2.1 добавлена: 06-11-2016
VisualCron 8.2.0 добавлена: 03-10-2016
VisualCron 8.1.2 добавлена: 10-07-2016
VisualCron 8.1.1 добавлена: 25-05-2016




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