VisualCron 8.2.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе VisualCron первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





VisualCron История версий

VisualCron 8.2.2 добавлена: 15-12-2016

Продвинутый планировщик задач / инструмент автоматизации для Виндоус. Клиент/серверная архитектура. Удаленный, безопасный контроль через Интернет.Определяйте задания с процессами, которыми начинают процессы, копировать файлы, выполнять удаленные скрипты и отправлять удары клавиш."Условия" контролируют внутренний поток процессов в зависимости от ошибок, последних результатов процессов, если файл существует или содержит определенный текст."Триггеры", которые начинают задания могут быть основаны или на времени или системных событиях, например когда файл изменен, действие началось или закончилось, изменение в логе событий, и т.д.Обновление статуса в реальном времени в современном интерфейсе."Уведомления" сообщают результат задания или процесса различным образом; запись в файл, базу данных, отправка письма и т. д. Скачать VisualCron бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Major version 8 upgrade.VisualCronдобавлена: 06-11-2016VisualCronдобавлена: 03-10-2016VisualCronдобавлена: 10-07-2016VisualCronдобавлена: 25-05-2016