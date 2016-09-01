RoboTask 6.7 скачать бесплатно для Windows 7

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RoboTask 6.7
Автоматизация любых задач, которые Вы делаете на вашем компьютере

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 119.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3196

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 16.93 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 643

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RoboTask 6.7 скриншот

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Описание

RoboTask позволяет Вам автоматизировать любые задачи на вашем компьютере, в пределах от простого запуска веб-страниц до проверки и посылки email, перемещения или резервного копирования файлов, загрузки на удаленный компьютер или скачивания и многое другое. Программа позволяет Вам легко создавать как простые так и весьма сложные задачи , используя условный оператор IF/ELSE, циклы, переменные пользователей и другие дополнительные опции. Он может приспосабливать почти любой тип простой или сложной задачи без необходимости создавать пакетные файлы или писать сложные скрипты, поскольку она использует визуальный интерфейс, который позволяет Вам просто выбирать и комбинировать действия под ваши потребности. Широкая поддержка условий запуска позволяет Вам не только создавать задачи, но и выполнять их автоматически, если происходят некоторые события (например, если файл перемещен, если Ваша связь с интернетом отключена и т.д.). RoboTask может быть запущен как служба NT, позволяя Вам автоматизировать имеющиеся задачи, даже если Вы не залогированы. RoboTask может использовать кто угодно! Несмотря на мощь и гибкость RoboTask, он очень прост в использовании. Не надо быть программистом , чтобы создавать Ваши собственные решения автоматизации легко и быстро. Даже несколько минут общения с RoboTask дадут Вам множество идей, как увеличивать Вашу производительность. Конечно, каждый хочет избежать потери важных данных. Позвольте RoboTask-у позаботиться об этом. RoboTask может делать для Вас следующие вещи: запускать приложения и открывать документы; управлять автоматическим резервным копированием; предупреждать Вас о любых изменениях в Ваших папках; закрыть Windows и выключить Ваш компьютер; обрабатывать файлы и папки; работать с FTP и Web-серверами; посылать сообщения и файлы электронной почтой; работать как будильник и многое другое.
  Почему не позволить RoboTask-у делать рутину за Вас? Скачать RoboTask бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RoboTask (16.93 Мб)




Changes on the new version:
Added Database plugin. New actions: DB Open, DB Close, DB exec SQL, DB loop, DB begin transaction, DB commit, DB rollback. New action IMAP Folder list. New action Window Elements Loop. New action Wait For Pixels. New trigger Added Pixels Monitor. Improved Mouse actions. Other improvements.

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RoboTask История версий

RoboTask 6.7 добавлена: 27-10-2016
RoboTask 6.6 добавлена: 23-05-2016
RoboTask 6.5 добавлена: 05-11-2015
RoboTask 6.4 добавлена: 22-04-2015
RoboTask 6.3 добавлена: 02-02-2015




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