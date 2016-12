RoboTask 6.7 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе RoboTask первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





RoboTask История версий

RoboTask 6.7 добавлена: 27-10-2016

RoboTask позволяет Вам автоматизировать любые задачи на вашем компьютере, в пределах от простого запуска веб-страниц до проверки и посылки email, перемещения или резервного копирования файлов, загрузки на удаленный компьютер или скачивания и многое другое. Программа позволяет Вам легко создавать как простые так и весьма сложные задачи , используя условный оператор IF/ELSE, циклы, переменные пользователей и другие дополнительные опции. Он может приспосабливать почти любой тип простой или сложной задачи без необходимости создавать пакетные файлы или писать сложные скрипты, поскольку она использует визуальный интерфейс, который позволяет Вам просто выбирать и комбинировать действия под ваши потребности. Широкая поддержка условий запуска позволяет Вам не только создавать задачи, но и выполнять их автоматически, если происходят некоторые события (например, если файл перемещен, если Ваша связь с интернетом отключена и т.д.). RoboTask может быть запущен как служба NT, позволяя Вам автоматизировать имеющиеся задачи, даже если Вы не залогированы. RoboTask может использовать кто угодно! Несмотря на мощь и гибкость RoboTask, он очень прост в использовании. Не надо быть программистом , чтобы создавать Ваши собственные решения автоматизации легко и быстро. Даже несколько минут общения с RoboTask дадут Вам множество идей, как увеличивать Вашу производительность. Конечно, каждый хочет избежать потери важных данных. Позвольте RoboTask-у позаботиться об этом. RoboTask может делать для Вас следующие вещи: запускать приложения и открывать документы; управлять автоматическим резервным копированием; предупреждать Вас о любых изменениях в Ваших папках; закрыть Windows и выключить Ваш компьютер; обрабатывать файлы и папки; работать с FTP и Web-серверами; посылать сообщения и файлы электронной почтой; работать как будильник и многое другое.Почему не позволить RoboTask-у делать рутину за Вас? Скачать RoboTask бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added Database plugin. New actions: DB Open, DB Close, DB exec SQL, DB loop, DB begin transaction, DB commit, DB rollback. New action IMAP Folder list. New action Window Elements Loop. New action Wait For Pixels. New trigger Added Pixels Monitor. Improved Mouse actions. Other improvements.RoboTaskдобавлена: 23-05-2016RoboTaskдобавлена: 05-11-2015RoboTaskдобавлена: 22-04-2015RoboTaskдобавлена: 02-02-2015