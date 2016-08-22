RSHUT PRO 2.9.1.5 скачать бесплатно для Windows 7

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RSHUT PRO 2.9.1.5
Удаленное выключение и включение компьютеров в сети, планировщик задач.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 14.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5543

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003,

Размер: 1.14 Мб

Версия от:

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Описание

Большинство компьютеров в наши дни обеспечивают управление питанием компьютера, что позволяет управлять выключением и включением компьютера из компьютерной программы. Многие из этих компьютеров объединены в локальные сети или имеют подключение к Интернет и имеют встроенные аппаратные возможности позволяющие включить компьютер удаленно по сети (технология Wake-On-LAN).
  
  Для управления этими возможностями необходимо специальное программное обеспечение способное автоматизировать эти процессы, сохраняя ваше время для более насущных задач, позволяющее выполнять эту работу за вас.
  
  Программа RSHUT Pro позволяет управлять питанием компьютера, в локальных сетях и на отдельном компьютере и объединяет все указанные достоинства "все-в-одном". Программа может работать на вашем локальном компьютере или на любом удаленном компьютере с любой установленной версией Windows (95/98/ME/NT4/2000/XP).
  
  Она может выполнять всю вашу работу связанную с управлением питания компьютеров. Используйте ее чтобы выключить/перезагрузить ваш компьютер или удаленный компьютеры по локальной сети или через сеть Интернет, чтобы включить компьютеры в классе (при использовании Wake-On-LAN). Все это вы можете делать не вставая с места - все что нужно, это только нажать кнопку запуска на сервере.
  
  RSHUT содержит встроенный планировщик которому можно указать выполнять конкретное действие в заданное время или день недели. Для любого действия может быть задана задержка (в секундах или минутах) перед его выполнением в течении которой данное действие может быть отменено при необходимости.
  
  RSHUT имеет множество дополнительных возможностей, таких, например, как возможность выполнения команды открытия/закрытития поддона CD-ROM(s) (а можно например включить опцию закрытия CD-ROM при выключении компьютера), выполнение произвольной команды, включить режим энергосбережения монитора, запустить или остановить хранитель экрана (screen saver). Скачать RSHUT PRO бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RSHUT PRO (1.14 Мб)




Changes on the new version:
Fixed minor service problems

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RSHUT PRO История версий

RSHUT PRO 2.9.1.5 добавлена: 25-08-2016
RSHUT PRO 2.9.1.3 добавлена: 10-09-2014
RSHUT PRO 2.9.1.1 добавлена: 25-01-2014
RSHUT PRO 2.9.1 добавлена: 16-09-2009




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