Comfort Typing Pro 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Усовершенствованный переключатель раскладки со встроенным менеджером шаблонов и автоподсказкой слов. Поддерживает любые раскладки и любые европейские языки.
Comfort Typing Pro поможет вам быстро печатать часто повторяющийся текст, на печать которого вы раньше попусту тратили свое время.
Используя Comfort Typing вы сможете:
+ Переключать язык ввода или раскладку последних напечатанных символов.
+ Изменять язык ввода или раскладку выделенных символов.
+ Изменять регистр выделенных символов.
+ Настроить любую клавишу для переключения раскладки.
+ Включить отображение флага языка ввода рядом с кареткой.
+ Включить отображение флага языка ввода в системном трее (рядом с часами).
Comfort Typing идеально подойдет тем пользователям, кто использует несколько языков ввода и при этом не доверяет смену языка ввода или раскладки автоматическим переключателям.
Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort Typing Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility.
Improved Dutch language interface.
Fixed issue with computer restart.
Some other bugfixes and improvements.
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Comfort Typing Pro первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Comfort Typing Pro
История версий
Comfort Typing Pro 7.5 добавлена: 18-02-2017
Comfort Typing Pro 7.4
добавлена: 27-11-2015
Comfort Typing Pro 7.3
добавлена: 03-07-2015
Comfort Typing Pro 7.2
добавлена: 13-12-2014
Comfort Typing Pro 7.1
добавлена: 13-02-2014