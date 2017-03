Comfort Typing Pro 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Comfort Typing Pro История версий

Comfort Typing Pro 7.5 добавлена: 18-02-2017

Усовершенствованный переключатель раскладки со встроенным менеджером шаблонов и автоподсказкой слов. Поддерживает любые раскладки и любые европейские языки.Comfort Typing Pro поможет вам быстро печатать часто повторяющийся текст, на печать которого вы раньше попусту тратили свое время.Используя Comfort Typing вы сможете:+ Переключать язык ввода или раскладку последних напечатанных символов.+ Изменять язык ввода или раскладку выделенных символов.+ Изменять регистр выделенных символов.+ Настроить любую клавишу для переключения раскладки.+ Включить отображение флага языка ввода рядом с кареткой.+ Включить отображение флага языка ввода в системном трее (рядом с часами).Comfort Typing идеально подойдет тем пользователям, кто использует несколько языков ввода и при этом не доверяет смену языка ввода или раскладки автоматическим переключателям.Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort Typing Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved Windows 10 Compatibility. Improved Dutch language interface. Fixed issue with computer restart. Some other bugfixes and improvements.Comfort Typing Proдобавлена: 27-11-2015Comfort Typing Proдобавлена: 03-07-2015Comfort Typing Proдобавлена: 13-12-2014Comfort Typing Proдобавлена: 13-02-2014