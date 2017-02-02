Comfort Typing Pro 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Comfort Typing Pro 7.5 обновлено
Усовершенствованный переключатель раскладки со встроенным менеджером шаблонов.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2371

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 5.86 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 705

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Описание

Усовершенствованный переключатель раскладки со встроенным менеджером шаблонов и автоподсказкой слов. Поддерживает любые раскладки и любые европейские языки.
  
  Comfort Typing Pro поможет вам быстро печатать часто повторяющийся текст, на печать которого вы раньше попусту тратили свое время.
  
  Используя Comfort Typing вы сможете:
  + Переключать язык ввода или раскладку последних напечатанных символов.
  + Изменять язык ввода или раскладку выделенных символов.
  + Изменять регистр выделенных символов.
  + Настроить любую клавишу для переключения раскладки.
  + Включить отображение флага языка ввода рядом с кареткой.
  + Включить отображение флага языка ввода в системном трее (рядом с часами).
  
  Comfort Typing идеально подойдет тем пользователям, кто использует несколько языков ввода и при этом не доверяет смену языка ввода или раскладки автоматическим переключателям.
  
  Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort Typing Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Comfort Typing Pro (5.86 Мб)




Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility. Improved Dutch language interface. Fixed issue with computer restart. Some other bugfixes and improvements.

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Comfort Typing Pro История версий

Comfort Typing Pro 7.5 добавлена: 18-02-2017
Comfort Typing Pro 7.4 добавлена: 27-11-2015
Comfort Typing Pro 7.3 добавлена: 03-07-2015
Comfort Typing Pro 7.2 добавлена: 13-12-2014
Comfort Typing Pro 7.1 добавлена: 13-02-2014




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