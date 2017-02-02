Comfort Keys Lite 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Comfort Keys Lite 7.5 обновлено
Выполните действия компьютера в один клик!

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2816

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 6.15 Мб

Версия от:

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Скачали:: 826

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Comfort Keys Lite 7.5 скриншот

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Описание

Быстрый запуск программ, печать текстовых шаблонов, быстрое открытие веб-страниц и многое другое с помощью быстрых клавиш!
  С этой программой ваша обычная клавиатура превратиться в "пульт управления полетами" вашего компьютера.
  Вы будете экономите силы и время с этим менеджером быстрых клавиш нового поколения.
  
  С помощью Comfort Keys вы сможете:
  + Запускать все необходимые для работы программы и открывать избранные веб-страницы, нажав всего одну быструю клавишу.
  + Вставлять заданный ранее текст (шаблоны писем, подписи, пароли, приветствия, телефоны, адреса и т.п.) с помощью быстрой клавиши или встроенного менеджера шаблонов.
  + Изменять раскладку и регистр уже напечатанного текста.
  + Быстро и удобно регулировать громкость звука.
  + Записать последовательные нажатия нескольких клавиш и воспроизводить их множество раз.
  + Заблокировать некоторые клавиши или заменить нажатие одной клавиши на нажатие другой.
  + И многое другое.
  
  Мы позаботились о том, чтобы у вас всегда под рукой был справочник быстрых клавиш. Для этого мы встроили полнофункциональную экранную клавиатуру, на которой отображаются все доступные вам быстрые клавиши.
  
  Также для удобства вашей работы мы встроили в Comfort Keys несколько полезных утилит:
  + Менеджер буфера обмена.
  + Менеджер текстовых и графических шаблонов.
  + Флаг языка ввода, который всегда находится рядом с текстовым курсором и помогает определить текущий язык ввода. Скачать Comfort Keys Lite бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Comfort Keys Lite (6.15 Мб)




Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility. Fixed issue with double letter entry when typing with the stylus or pen. Fixed issue with computer restart. Some other bugfixes and improvements.

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Comfort Keys Lite История версий

Comfort Keys Lite 7.5 добавлена: 17-03-2017
Comfort Keys Lite 7.4 добавлена: 30-11-2015
Comfort Keys Lite 7.3 добавлена: 14-05-2015
Comfort Keys Lite 7.2 добавлена: 05-02-2015
Comfort Keys Lite 7.1 добавлена: 15-02-2014




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