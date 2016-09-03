Advanced Task Scheduler 4.4.0.615 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Task Scheduler 4.4.0.615 Рекомендовать обновлено
Advanced Task Scheduler - это многофункциональный планировщик задач, позволяющий автоматизировать повседневные задачи, такие как запуск программ или пакетных файлов, вывод всплывающих напоминаний и др.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8316

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 10, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 51.48 Мб

Версия от:

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Описание

Advanced Task Scheduler - это многофункциональный планировщик задач, позволяющий автоматизировать повседневные задачи, такие как запуск программ или пакетных файлов, вывод всплывающих напоминаний, проигрывание звуков, выключение или перезагрузка компьютера, закрытие выполняющихся процессов, установка и завершение Интернет соединений и другие операции в установленное время или по определенному событию в системе. Advanced Task Scheduler позволяет выполнять различные стандартные задачи, отправлять e-mail сообщения, передавать данные по протоколам HTTP и FTP и многие другие. Advanced Task Scheduler имеет полный набор средств планирования, позволяющих автоматически выполнять задачи в указанное время, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, через некоторое время после включения компьютера, по нажатию горячей клавиши, после определенного времени бездействия системы, в момент установления/завершения Интернет соединения, и т. д.
  
  Используя Advanced Task Scheduler Вы можете быть уверены в том, что задача будет выполнена в указанное время или в момент наступления указанного события. Если Вы хотите контролировать успешность выполнения задач, то система отправки уведомлений о запуске задач по e-mail даст вам спокойствие, так как вы точно будете знать, что задача запустилась и отработала как запланировано. Большое количество типов задач и планирования объединенных в одном продукте дают выгоду от экономии времени на изучении различных сторонних средств выполнения этих действий.
  
  Advanced Task Scheduler можно установить на любом компьютере с Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7, а также запустить как службу Windows NT, что позволяет программе работать незаметно для пользователя и начать выполнение задач еще до входа пользователя в систему.
  
  Попробуйте Advanced Task Scheduler бесплатно прямо сейчас. Скачать Advanced Task Scheduler бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Task Scheduler (51.48 Мб)




Changes on the new version:
Task scheduler includes the following changes: New Ribbon look and feel, Minor bug fixes.

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Advanced Task Scheduler История версий

Advanced Task Scheduler 4.4.0.615 добавлена: 03-09-2016
Advanced Task Scheduler 4.3.0.614 добавлена: 05-04-2016
Advanced Task Scheduler 4.2.0.613 добавлена: 28-12-2015
Advanced Task Scheduler 4.1.0.612 добавлена: 18-08-2015
Advanced Task Scheduler 4.0.0.611 добавлена: 15-04-2015




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