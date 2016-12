Advanced Task Scheduler 4.4.0.615 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Advanced Task Scheduler первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Advanced Task Scheduler История версий

Advanced Task Scheduler 4.4.0.615 добавлена: 03-09-2016

Advanced Task Scheduler - это многофункциональный планировщик задач, позволяющий автоматизировать повседневные задачи, такие как запуск программ или пакетных файлов, вывод всплывающих напоминаний, проигрывание звуков, выключение или перезагрузка компьютера, закрытие выполняющихся процессов, установка и завершение Интернет соединений и другие операции в установленное время или по определенному событию в системе. Advanced Task Scheduler позволяет выполнять различные стандартные задачи, отправлять e-mail сообщения, передавать данные по протоколам HTTP и FTP и многие другие. Advanced Task Scheduler имеет полный набор средств планирования, позволяющих автоматически выполнять задачи в указанное время, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, через некоторое время после включения компьютера, по нажатию горячей клавиши, после определенного времени бездействия системы, в момент установления/завершения Интернет соединения, и т. д.Используя Advanced Task Scheduler Вы можете быть уверены в том, что задача будет выполнена в указанное время или в момент наступления указанного события. Если Вы хотите контролировать успешность выполнения задач, то система отправки уведомлений о запуске задач по e-mail даст вам спокойствие, так как вы точно будете знать, что задача запустилась и отработала как запланировано. Большое количество типов задач и планирования объединенных в одном продукте дают выгоду от экономии времени на изучении различных сторонних средств выполнения этих действий.Advanced Task Scheduler можно установить на любом компьютере с Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7, а также запустить как службу Windows NT, что позволяет программе работать незаметно для пользователя и начать выполнение задач еще до входа пользователя в систему.Попробуйте Advanced Task Scheduler бесплатно прямо сейчас. Скачать Advanced Task Scheduler бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Task scheduler includes the following changes: New Ribbon look and feel, Minor bug fixes.Advanced Task Schedulerдобавлена: 05-04-2016Advanced Task Schedulerдобавлена: 28-12-2015Advanced Task Schedulerдобавлена: 18-08-2015Advanced Task Schedulerдобавлена: 15-04-2015