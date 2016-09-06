Actual Window Rollup 8.9.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Actual Window Rollup История версий

Actual Window Rollup 8.9.1 добавлена: 14-09-2016

Actual Window Rollup заполняет в оконном интерфейсе Windows пробел, который сразу замечают пользователи, имеющие опыт работы с оконными интерфейсами Unix/Linux/MacOS: в Windows отсутствует полезная во многих случаях функция «окна-роллошторы», позволяющая скрыть содержимое любого окна, оставив видимым только его заголовок. Для тех, кто предпочитает работу с мышью, это удобная и эргономичная альтернатива обычной минимизации в Панель Задач: свернуть окно в заголовок и развернуть его обратно можно буквально двумя кликами по дополнительной кнопке в заголовке окна; при этом, в отличие от обычной минимизации, не требуется перемещать мышь к Панели Задач и обратно. Новая функция доступна как в интерактивном, так и в автоматическом режиме. Окна можно сворачивать в заголовок через дополнительную кнопку в заголовке, дополнительный пункт в системном меню окна, нажатием комбинации «горячих клавиш» или двойным щелчком по заголовку окна. Также можно настроить авто-сворачивание неактивных окон и их авто-разворачивание при активации или при наведении указателя мыши. Существуют как настройки по умолчанию, применяемые к любому произвольному окну, так и возможность указать специальные настройки для выбранного типа окон.Используйте лучшее из мира Unix/Linux - попробуйте Actual Window Rollup! Скачать Actual Window Rollup бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.1) Configuration Module fixed.Actual Window Rollupдобавлена: 24-05-2016Actual Window Rollupдобавлена: 06-04-2016Actual Window Rollupдобавлена: 08-10-2015Actual Window Rollupдобавлена: 13-01-2015