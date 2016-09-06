Actual Window Rollup 8.9.1 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Система Автоматизация Actual Window Rollup   
Actual Window Rollup 8.9.1 обновлено
Новый удобный способ сворачивать окна Windows - в заголовок.

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3545

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, WinServer, Windows 10, Win Vista

Размер: 7.75 Мб

Версия от:

Google+

Скачали::

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Actual Window Rollup заполняет в оконном интерфейсе Windows пробел, который сразу замечают пользователи, имеющие опыт работы с оконными интерфейсами Unix/Linux/MacOS: в Windows отсутствует полезная во многих случаях функция «окна-роллошторы», позволяющая скрыть содержимое любого окна, оставив видимым только его заголовок. Для тех, кто предпочитает работу с мышью, это удобная и эргономичная альтернатива обычной минимизации в Панель Задач: свернуть окно в заголовок и развернуть его обратно можно буквально двумя кликами по дополнительной кнопке в заголовке окна; при этом, в отличие от обычной минимизации, не требуется перемещать мышь к Панели Задач и обратно. Новая функция доступна как в интерактивном, так и в автоматическом режиме. Окна можно сворачивать в заголовок через дополнительную кнопку в заголовке, дополнительный пункт в системном меню окна, нажатием комбинации «горячих клавиш» или двойным щелчком по заголовку окна. Также можно настроить авто-сворачивание неактивных окон и их авто-разворачивание при активации или при наведении указателя мыши. Существуют как настройки по умолчанию, применяемые к любому произвольному окну, так и возможность указать специальные настройки для выбранного типа окон.
  Используйте лучшее из мира Unix/Linux - попробуйте Actual Window Rollup! Скачать Actual Window Rollup бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Actual Window Rollup (7.75 Мб)




Changes on the new version:
1) Configuration Module fixed.

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Actual Window Rollup первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Actual Window Rollup История версий

Actual Window Rollup 8.9.1 добавлена: 14-09-2016
Actual Window Rollup 8.8 добавлена: 24-05-2016
Actual Window Rollup 8.7 добавлена: 06-04-2016
Actual Window Rollup 8.5 добавлена: 08-10-2015
Actual Window Rollup 8.2.2 добавлена: 13-01-2015




Похожие теги:

    window          rollup          unroll          minimize          roll up          windows          windows manager          roll          shell enhancement          desktop enhancement          windows desktop          shell          automatic          manual          title button          hotkey      

Похожие программы:

NewestSoft informer 1.0 Beta скриншот NewestSoft informer 1.0 Beta
NewestSoft informer - будет переодически проверять компьютер на наличие установленного программного обеспечения, и сообщать, если доступны новые релиз...
- Freeware | 7,710 Скачали
Нет скриншотов Auto Click Extreme 5.10
ыфа 12 <a href=http://www.bestmarket.com.ua >видеокамеры</a>
- | 1,987 Скачали
COM Port Splitter 3.5 скриншот COM Port Splitter 3.5
Осуществляет доступ нескольких приложений к одному последовательному порту.
- Shareware | 2,411 Скачали
Advanced Task Scheduler 4.4.0.615 скриншот Advanced Task Scheduler 4.4.0.615
Advanced Task Scheduler - это многофункциональный планировщик задач, позволяющий автоматизировать повседневные задачи, такие как запуск программ или п...
- Shareware | 1,526 Скачали
MouseRobot 2.1 скриншот MouseRobot 2.1
Автоматизация повторяющихся действий в любых Windows-программах.
- Shareware | 1,872 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Actual Window Rollup, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Actual Window Rollup получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,741

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,474

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971




Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.