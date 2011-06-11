Простой веб-сервер 1.21 скачать бесплатно для Windows 7

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Простой веб-сервер 1.21
Очень простой веб-сервер для отладки/публикации простого HTML-сайта

Общая оценка:

(5) голосов:3
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 8844

ОС: Win7 x32, WinXP

Размер: 0.33 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,460

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Очень простой веб-сервер для отладки и публикации HTML-сайтов Скачать Простой веб-сервер бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Простой веб-сервер (0.33 Мб)


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Простой веб-сервер История версий

Простой веб-сервер 1.21 добавлена: 11-06-2011
Простой веб-сервер 1.2 добавлена: 25-05-2011
Простой веб-сервер 1.1 добавлена: 21-04-2010
Простой веб-сервер 1.0 добавлена: 18-03-2010




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