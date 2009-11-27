MetaCompress 2.4 скачать бесплатно для Windows 7

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MetaCompress 2.4
MetaCompress - ISAPI фильтр компрессии. Сжатие запрошеннего контента на лету.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 64.50 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1674

ОС: Win7 x64, Win7 x32, WinVista x64, Win2003, WinXP, Win2000

Размер: 1.07 Мб

Версия от:

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Скачали:: 517

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Описание

MetaCompress - ISAPI фильтр компрессии для IIS (Internet Information Server). Наиболее популярные браузеры (включая Internet Explorer, Opera) поддерживают сжатое содержание так же хорошо, как и оригинальные HTML страницы. Если браузер клиента поддерживает сжатое содержание, то MetaCompress упаковывает запрошенную информацию на лету. В противном случае оставляет содержимое ответа сервера без изменений.
  Эта особенность дает Вам неоспоримое преимущество: страницы вашего сайта будут загружаться быстрее в несколько раз. Это повышает доступность Ваших сайтов для пользователей, которые имеют медленное dial-up соединение (14400-19200 bps) и ускоряет загрузку вашего сайта в целом.
  Основные преимущества:
  - Повышает загрузку страниц в 3-5 раз;
  - Снижает трафик сервера на 20-60% (в зависимости от содержания сайта)
  - Поддерживает сжатие при использовании протокола HTTP/1.0;
  - Ведет журнал работы и дает возможность анализировать работу фильтра;
  - Несложные настройки. При изменении параметров нет необходимости перегружать IIS;
  - Простой процесс установки и деинсталляции.
  
  Этот фильтр наиболее полезен если Ваши сайты содержат большое количество текстовой информации. Например:
  - Форумы или Web - клиенты электронной почты;
  - Новостные порталы, сайты с документацией, виртуальные библиотеки;
  - Каталоги статей и т.д.
  
  MetaCompress предназначен для использования в среде WEB сервера
  Операционная система:
  - Windows 2000 Professional
  - Windows 2000 Server
  - Windows XP Professional
  - Windows Server 2003
  
  Дополнительные требования: наличие Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6 Скачать MetaCompress бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать MetaCompress (1.07 Мб)


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MetaCompress История версий

MetaCompress 2.4 добавлена: 27-11-2009




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