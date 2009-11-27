MetaCompress 2.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
MetaCompress - ISAPI фильтр компрессии для IIS (Internet Information Server). Наиболее популярные браузеры (включая Internet Explorer, Opera) поддерживают сжатое содержание так же хорошо, как и оригинальные HTML страницы. Если браузер клиента поддерживает сжатое содержание, то MetaCompress упаковывает запрошенную информацию на лету. В противном случае оставляет содержимое ответа сервера без изменений.
Эта особенность дает Вам неоспоримое преимущество: страницы вашего сайта будут загружаться быстрее в несколько раз. Это повышает доступность Ваших сайтов для пользователей, которые имеют медленное dial-up соединение (14400-19200 bps) и ускоряет загрузку вашего сайта в целом.
Основные преимущества:
- Повышает загрузку страниц в 3-5 раз;
- Снижает трафик сервера на 20-60% (в зависимости от содержания сайта)
- Поддерживает сжатие при использовании протокола HTTP/1.0;
- Ведет журнал работы и дает возможность анализировать работу фильтра;
- Несложные настройки. При изменении параметров нет необходимости перегружать IIS;
- Простой процесс установки и деинсталляции.
Этот фильтр наиболее полезен если Ваши сайты содержат большое количество текстовой информации. Например:
- Форумы или Web - клиенты электронной почты;
- Новостные порталы, сайты с документацией, виртуальные библиотеки;
- Каталоги статей и т.д.
MetaCompress предназначен для использования в среде WEB сервера
Операционная система:
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003
Дополнительные требования: наличие Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6 Скачать MetaCompress бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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MetaCompress
История версий
MetaCompress 2.4 добавлена: 27-11-2009