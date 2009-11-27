MetaCompress 2.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе MetaCompress первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





MetaCompress История версий

MetaCompress 2.4 добавлена: 27-11-2009

MetaCompress - ISAPI фильтр компрессии для IIS (Internet Information Server). Наиболее популярные браузеры (включая Internet Explorer, Opera) поддерживают сжатое содержание так же хорошо, как и оригинальные HTML страницы. Если браузер клиента поддерживает сжатое содержание, то MetaCompress упаковывает запрошенную информацию на лету. В противном случае оставляет содержимое ответа сервера без изменений.Эта особенность дает Вам неоспоримое преимущество: страницы вашего сайта будут загружаться быстрее в несколько раз. Это повышает доступность Ваших сайтов для пользователей, которые имеют медленное dial-up соединение (14400-19200 bps) и ускоряет загрузку вашего сайта в целом.Основные преимущества:- Повышает загрузку страниц в 3-5 раз;- Снижает трафик сервера на 20-60% (в зависимости от содержания сайта)- Поддерживает сжатие при использовании протокола HTTP/1.0;- Ведет журнал работы и дает возможность анализировать работу фильтра;- Несложные настройки. При изменении параметров нет необходимости перегружать IIS;- Простой процесс установки и деинсталляции.Этот фильтр наиболее полезен если Ваши сайты содержат большое количество текстовой информации. Например:- Форумы или Web - клиенты электронной почты;- Новостные порталы, сайты с документацией, виртуальные библиотеки;- Каталоги статей и т.д.MetaCompress предназначен для использования в среде WEB сервераОперационная система:- Windows 2000 Professional- Windows 2000 Server- Windows XP Professional- Windows Server 2003Дополнительные требования: наличие Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6 Скачать MetaCompress бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.