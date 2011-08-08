IISKeeper 2.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Если на Вашем сайте есть папки или файлы, к которым вы хотели бы ограничить доступ, или Вам необходимо разместить на сайте некую информацию не для широкого круга пользователей, Metamatica Software предлагает простое и эффективное решение - ISAPI фильтр для защиты ресурсов сайта.
IISKeeper легко позволяет защитить паролем любые ресурсы сайта. Защищенным ресурсом может быть как папка с подпапками и файлами, так и отдельные файлы. Вам нет необходимости заводить учетные записи пользователей NT. Список пользователей, которым разрешен доступ к защищенным ресурсам, не зависит от системного списка пользователей.
Для режима Cookie авторизации в комплект поставки входят шаблоны формы для ввода имени пользователя и пароля. Форма может быть легко встроена в дизайн сайта.
Чтобы защитить сайт, Вам потребуется не более пяти минут для установки и настройки IISKeeper.
Основные функции:
- Поддерживает Basic и Cookie авторизацию;
- Поддерживает HTTPS протокол;
- Обеспечивает шифрование Cookie в режиме Cookie авторизации;
- Не требует перезагрузки сервера после изменения конфигурации;
- Дает возможность ограничивать пользование ресурсом по трафику или по времени. При включении ограничения по трафику IISKeeper автоматически ведет регистрацию потребленного трафика пользователем;
- Поддерживает защиту от подбора пароля и позволяет автоматически блокировать IP, с которого производится атака;
- Позволяет блокировать пользователя вручную, не удаляя его из списка;
- Позволяет определить имя пользователя в приложении ASP
- Отображает процесс работы фильтра в логфайлах;
- Простая установка и деинсталляция.
Требования к системе
IISKeeper предназначен для работы в среде Web сервера. Поддерживаемые операционные системы:
- Windows NT
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003
Дополнительные требования: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6. Скачать IISKeeper бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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IISKeeper
История версий
IISKeeper 2.3 добавлена: 08-08-2011
IISKeeper 2.2
добавлена: 05-10-2009