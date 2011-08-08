IISKeeper 2.3 скачать бесплатно для Windows 7

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IISKeeper 2.3
IISKeeper позволит Вам защитить выбранные ресурсы сайта паролем.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 159.50 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1712

ОС: Win7 x64, Win7 x32, Win2003, WinXP, Win2000

Размер: 2.01 Мб

Версия от:

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Скачали:: 499

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Описание

Если на Вашем сайте есть папки или файлы, к которым вы хотели бы ограничить доступ, или Вам необходимо разместить на сайте некую информацию не для широкого круга пользователей, Metamatica Software предлагает простое и эффективное решение - ISAPI фильтр для защиты ресурсов сайта.
  IISKeeper легко позволяет защитить паролем любые ресурсы сайта. Защищенным ресурсом может быть как папка с подпапками и файлами, так и отдельные файлы. Вам нет необходимости заводить учетные записи пользователей NT. Список пользователей, которым разрешен доступ к защищенным ресурсам, не зависит от системного списка пользователей.
  Для режима Cookie авторизации в комплект поставки входят шаблоны формы для ввода имени пользователя и пароля. Форма может быть легко встроена в дизайн сайта.
  Чтобы защитить сайт, Вам потребуется не более пяти минут для установки и настройки IISKeeper.
  
  Основные функции:
  - Поддерживает Basic и Cookie авторизацию;
  - Поддерживает HTTPS протокол;
  - Обеспечивает шифрование Cookie в режиме Cookie авторизации;
  - Не требует перезагрузки сервера после изменения конфигурации;
  - Дает возможность ограничивать пользование ресурсом по трафику или по времени. При включении ограничения по трафику IISKeeper автоматически ведет регистрацию потребленного трафика пользователем;
  - Поддерживает защиту от подбора пароля и позволяет автоматически блокировать IP, с которого производится атака;
  - Позволяет блокировать пользователя вручную, не удаляя его из списка;
  - Позволяет определить имя пользователя в приложении ASP
  - Отображает процесс работы фильтра в логфайлах;
  - Простая установка и деинсталляция.
  
  Требования к системе
  
  IISKeeper предназначен для работы в среде Web сервера. Поддерживаемые операционные системы:
  - Windows NT
  - Windows 2000 Professional
  - Windows 2000 Server
  - Windows XP Professional
  - Windows Server 2003
  
  Дополнительные требования: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6. Скачать IISKeeper бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать IISKeeper (2.01 Мб)


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IISKeeper История версий

IISKeeper 2.3 добавлена: 08-08-2011
IISKeeper 2.2 добавлена: 05-10-2009




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