Фрегат 1.2.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Фрегат 1.2.0.0
Платформа "Фрегат" является сборкой настроенных серверов для автоматизированного запуска управления программными проектами реализованных на языке PHP с использованием СУБД MySql.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: $0

Просмотров: 2447

ОС: Win7 x64, WinVista x64, WinVista, Windows 2008, Windows 2003, Win2003, WinXP, Win2000

Размер: 15 Мб

Версия от:

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Скачали:: 855

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Описание

Платформа "Фрегат" является сборкой настроенных серверов для автоматизированного запуска управления программными проектами реализованных на языке PHP с использованием СУБД MySql.
 Платформа "Фрегат" состоит из сервисной управляемой программы (ядра) и собранных и настроенных серверных продуктов Apache, MySql, PHP. Данная платформа позволяет запускать WEB-приложения, как для локального применения (на локальном ПК). Также платформа облегчает разработку WEB приложений. Для WEB разработчиков данная платформа может быть очень удобным инструментом для разработки в среде ОС Microsoft Windows XP/Vista/7
 Платформа распространяется по лицензии Freeware - для некоммерческого использования.
 Программный пакет платформы поставляется для операционных систем Microsoft Windows XP/Vista/7.
 Основной принципы, которые были заложены в идею создания платформы:
 * Запуск и работа с WEB приложений (PHP) на локальных ПК
 * Освобождение конечных пользователей от установки и настройки серверных продуктов Apache, MySql, PHP
 * Создание гибкой платформы для разработки WEB приложений в среде ОС Microsoft Windows XP/Vista/7
 * Создание сервисных процедур по управлению WEB приложениями: выгрузка приложений и базы данных, загрузка приложений и базу данных.
 * Поддержка множества WEB приложений. Объединение приложениея в группы для удобства работы.
 * Поддержка хостов.В текущих релизах вместе с плаформой поставляется редактор базы данных PHPMYADMIN.
 Данный редактор устанавливается автоматически, исключая действия пользователей по установке и настройка данной программы. Скачать Фрегат бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Фрегат (15 Мб)


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Фрегат История версий

Фрегат 1.2.0.0 добавлена: 26-02-2011




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