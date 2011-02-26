Фрегат 1.2.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Платформа "Фрегат" является сборкой настроенных серверов для автоматизированного запуска управления программными проектами реализованных на языке PHP с использованием СУБД MySql.
Платформа "Фрегат" состоит из сервисной управляемой программы (ядра) и собранных и настроенных серверных продуктов Apache, MySql, PHP. Данная платформа позволяет запускать WEB-приложения, как для локального применения (на локальном ПК). Также платформа облегчает разработку WEB приложений. Для WEB разработчиков данная платформа может быть очень удобным инструментом для разработки в среде ОС Microsoft Windows XP/Vista/7
Платформа распространяется по лицензии Freeware - для некоммерческого использования.
Программный пакет платформы поставляется для операционных систем Microsoft Windows XP/Vista/7.
Основной принципы, которые были заложены в идею создания платформы:
* Запуск и работа с WEB приложений (PHP) на локальных ПК
* Освобождение конечных пользователей от установки и настройки серверных продуктов Apache, MySql, PHP
* Создание гибкой платформы для разработки WEB приложений в среде ОС Microsoft Windows XP/Vista/7
* Создание сервисных процедур по управлению WEB приложениями: выгрузка приложений и базы данных, загрузка приложений и базу данных.
* Поддержка множества WEB приложений. Объединение приложениея в группы для удобства работы.
* Поддержка хостов.В текущих релизах вместе с плаформой поставляется редактор базы данных PHPMYADMIN.
Данный редактор устанавливается автоматически, исключая действия пользователей по установке и настройка данной программы. Скачать Фрегат бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Фрегат
История версий
Фрегат 1.2.0.0 добавлена: 26-02-2011