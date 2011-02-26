Фрегат 1.2.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Фрегат История версий

Фрегат 1.2.0.0 добавлена: 26-02-2011

Платформа "Фрегат" является сборкой настроенных серверов для автоматизированного запуска управления программными проектами реализованных на языке PHP с использованием СУБД MySql.Платформа "Фрегат" состоит из сервисной управляемой программы (ядра) и собранных и настроенных серверных продуктов Apache, MySql, PHP. Данная платформа позволяет запускать WEB-приложения, как для локального применения (на локальном ПК). Также платформа облегчает разработку WEB приложений. Для WEB разработчиков данная платформа может быть очень удобным инструментом для разработки в среде ОС Microsoft Windows XP/Vista/7Платформа распространяется по лицензии Freeware - для некоммерческого использования.Программный пакет платформы поставляется для операционных систем Microsoft Windows XP/Vista/7.Основной принципы, которые были заложены в идею создания платформы:* Запуск и работа с WEB приложений (PHP) на локальных ПК* Освобождение конечных пользователей от установки и настройки серверных продуктов Apache, MySql, PHP* Создание гибкой платформы для разработки WEB приложений в среде ОС Microsoft Windows XP/Vista/7* Создание сервисных процедур по управлению WEB приложениями: выгрузка приложений и базы данных, загрузка приложений и базу данных.* Поддержка множества WEB приложений. Объединение приложениея в группы для удобства работы.* Поддержка хостов.В текущих релизах вместе с плаформой поставляется редактор базы данных PHPMYADMIN.Данный редактор устанавливается автоматически, исключая действия пользователей по установке и настройка данной программы. Скачать Фрегат бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.