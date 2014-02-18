XAMPP 1.8.3-3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

XAMPP – дистрибутив Apache, в состав которого входят MySQL, PHP и Perl.

О трудностях установки веб-сервера Apache многие разработчики знают из собственного опыта. Когда же речь идет о MySQL, PHP и Perl, ситуация становится еще сложнее.

XAMPP – простой в установке дистрибутив Apache, в состав которого входят MySQL, PHP и Perl. Установить XAMPP действительно просто – нужно просто скачать и распаковать его.

Примечание для Vista: Из-за возможного запрета на изменение файлов в папке C: program files оригинального пакета Windows Vista рекомендуется использовать другие папки для установки XAMPP, например, c: xampp или c: myfolderxampp.

Дистрибутив для Windows 98, NT, 2000 и XP. В состав данной версии входят: Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System для Win32 и NetWare Systems v3.32, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite и WEB-DAV + mod_auth_mysql.

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XAMPP История версий

XAMPP 1.8.3-3 добавлена: 18-02-2014

Скачать XAMPP бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.XAMPPдобавлена: 03-07-2012XAMPPдобавлена: 15-05-2011