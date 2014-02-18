XAMPP 1.8.3-3 скачать бесплатно для Windows 7

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XAMPP 1.8.3-3 Рекомендовать
Простой в установке дистрибутив Apache для Windows, в состав которого входят MySQL, PHP и Perl

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 3729

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win8 x32, Win8 x64, Win98, WinVista, WinXP

Размер: 120 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,100

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

 XAMPP – дистрибутив Apache, в состав которого входят MySQL, PHP и Perl.

 О трудностях установки веб-сервера Apache многие разработчики знают из собственного опыта. Когда же речь идет о MySQL, PHP и Perl, ситуация становится еще сложнее.

 XAMPP – простой в установке дистрибутив Apache, в состав которого входят MySQL, PHP и Perl. Установить XAMPP действительно просто – нужно просто скачать и распаковать его.

 Примечание для Vista: Из-за возможного запрета на изменение файлов в папке C: program files оригинального пакета Windows Vista рекомендуется использовать другие папки для установки XAMPP, например, c: xampp или c: myfolderxampp.

 Дистрибутив для Windows 98, NT, 2000 и XP. В состав данной версии входят: Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System для Win32 и NetWare Systems v3.32, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite и WEB-DAV + mod_auth_mysql.

Скачать XAMPP бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать XAMPP (120 Мб)


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XAMPP История версий

XAMPP 1.8.3-3 добавлена: 18-02-2014
XAMPP 1.8.0 Beta 10 добавлена: 03-07-2012
XAMPP 1.7.5 Beta 2 добавлена: 15-05-2011




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