UserGate Mail Server Free 2.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сервера Почтовый сервер UserGate Mail Server Free   
UserGate Mail Server Free 2.0
Решение для организации безопасного почтового сообщения в компании

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: 0 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1604

ОС: WinVista, WinXP, Win2000

Размер: 34.76 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 722

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

UserGate Mail Server - это решение для организации безопасного почтового сообщения в компании со встроенными модулями антиспам и антивирусной защиты. Продукт обладает модульной структурой, что повышает отказоустойчивость и дает возможность запуска сервера на распределенной системе.
  В числе основных функций UserGate Mail Server - управление доменами и пользователями, веб-клиент, поддержка списков рассылки, работа удаленными учетными записями, поддержка LDAP, а также гибкая и мощная система правил.
  Для обеспечения доступа к почте в UserGate Mail Server реализована поддержка протоколов SSL, POP3s, SMTPs и IMAPs. Безопасность почтового сообщения теперь может обеспечиваться сразу тремя антивирусными модулями: Kaspersky Antivirus, Panda Antivirus и Commtouch Zero-Hour, основанный на «облачных» технологиях. Cloud-антивирус позволяет вести проактивную деятельность по выявлению Интернет-угроз: борьба с вирусом начинается еще до того, как он поразит миллионы компьютеров. UserGate Mail Server поддерживает следующие методы фильтрации спама:
  · на основе DNS;
  ·"облачный" антиспам;
  ·собственная реализация фильтрации Байеса.
  В UserGate Mail Server реализована интеграция с IMAP - сервером MS Exchange или Lotus Domino. Интеграция предоставляет возможность создания общей папки IMAP на удаленном почтовом сервере и обработку сообщений в этих папках.
  UserGate Mail Server предоставляет информацию обо всех сообщениях, обработанных почтовым сервером. Мониторинг сообщений позволяет выполнять фильтрацию по дате, по статусу обработки (доставлено/заблокировано), по адресу источника или назначения, выполнять принудительную отправку сообщений, заблокированных как спам, а также создавать списки исключений.
  UserGate Mail Server поддерживает резервное копирование почтовых сообщений, посылку автоматических ответов, настройку правил по обработке почты, управление сервисами в веб-консоли и выбор произвольного диапазона дат в истории сообщений. Скачать UserGate Mail Server Free бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать UserGate Mail Server Free (34.76 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе UserGate Mail Server Free первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




UserGate Mail Server Free История версий

UserGate Mail Server Free 2.0 добавлена: 18-05-2011




Похожие теги:

    usergate          mail          server          mail server          почтовый сервер          антиспам          антивирусная проверка почты          касперский          commtouch          cloud-антиспам          почтовое сообщение          управление доменами          веб-клиент          рассылки          LDAPSSL          POP3s          SMTPs          IMAP          резервное копирование      

Похожие программы:

E-Mail Server 5.26 скриншот E-Mail Server 5.26
Простой и надёжный SMTP/POP3 сервер для дома и оффиса с антиспам функциями
- Shareware | 1,731 Скачали
Courier Mail Server 3.07 скриншот Courier Mail Server 3.07
Courier Mail Server - это почтовый сервер под Windows
- Shareware | 1,457 Скачали
Best Mail Server 5.261 скриншот Best Mail Server 5.261
Best SMTP Server - Лучший почтовый сервер - мощный SMTP/POP сервер.
- Shareware | 1,332 Скачали
Corporate SMTP Server 5.261 скриншот Corporate SMTP Server 5.261
Corporate SMTP Server - Корпоративный SMTP сервер.
- Shareware | 1,068 Скачали
MailDetective 2.1h скриншот MailDetective 2.1h
Контроль использования корпоративной почты, проходящей через сервер компании
- Shareware | 861 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой UserGate Mail Server Free, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя UserGate Mail Server Free получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,743

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,905

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,481

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1h 24m 45s
64K
1h 14m 9s
128K
37m 5s
768K
5m 10s
1.44M
3m 18s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.