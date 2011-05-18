UserGate Mail Server Free 2.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
UserGate Mail Server - это решение для организации безопасного почтового сообщения в компании со встроенными модулями антиспам и антивирусной защиты. Продукт обладает модульной структурой, что повышает отказоустойчивость и дает возможность запуска сервера на распределенной системе.
В числе основных функций UserGate Mail Server - управление доменами и пользователями, веб-клиент, поддержка списков рассылки, работа удаленными учетными записями, поддержка LDAP, а также гибкая и мощная система правил.
Для обеспечения доступа к почте в UserGate Mail Server реализована поддержка протоколов SSL, POP3s, SMTPs и IMAPs. Безопасность почтового сообщения теперь может обеспечиваться сразу тремя антивирусными модулями: Kaspersky Antivirus, Panda Antivirus и Commtouch Zero-Hour, основанный на «облачных» технологиях. Cloud-антивирус позволяет вести проактивную деятельность по выявлению Интернет-угроз: борьба с вирусом начинается еще до того, как он поразит миллионы компьютеров. UserGate Mail Server поддерживает следующие методы фильтрации спама:
· на основе DNS;
·"облачный" антиспам;
·собственная реализация фильтрации Байеса.
В UserGate Mail Server реализована интеграция с IMAP - сервером MS Exchange или Lotus Domino. Интеграция предоставляет возможность создания общей папки IMAP на удаленном почтовом сервере и обработку сообщений в этих папках.
UserGate Mail Server предоставляет информацию обо всех сообщениях, обработанных почтовым сервером. Мониторинг сообщений позволяет выполнять фильтрацию по дате, по статусу обработки (доставлено/заблокировано), по адресу источника или назначения, выполнять принудительную отправку сообщений, заблокированных как спам, а также создавать списки исключений.
UserGate Mail Server поддерживает резервное копирование почтовых сообщений, посылку автоматических ответов, настройку правил по обработке почты, управление сервисами в веб-консоли и выбор произвольного диапазона дат в истории сообщений. Скачать UserGate Mail Server Free бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
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UserGate Mail Server Free
История версий
UserGate Mail Server Free 2.0 добавлена: 18-05-2011