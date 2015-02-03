SMTP Preprocessor 1.11 скачать бесплатно для Windows 7

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SMTP Preprocessor История версий

SMTP Preprocessor 1.11 добавлена: 03-02-2015

SMTP Preprocessor - продвинутый инструмент для администраторов систем электронной почты. Программа расширяет возможности корпоративного почтового сервера. Она получает сообщения SMTP до корпоративного сервера, на лету изменяет или отвергает их, и передает результат на сервер. Широкий диапазон настроек позволяет усилить безопасность и расширить список услуг, предоставляемых корпоративным сервером SMTP. Программа SMTP Preprocessor способна отвергать соединение исходя из IP-адреса или DNS-имени удаленного хоста (черный список), наличия записи в обратной зоне DNS, корректности команд HELO или EHLO и лимита соединений; отвергать команду MAIL исходя из адреса отправителя (черный список), лимита транзакций на сеанс и размера сообщения; отвергать команду RCPT исходя из адреса получателя, его доменного имени (анти-релей) и адреса отправителя; отвергать команды, приходящие в неправильном порядке; гибко заменять ответы корпоративного сервера, а также самой программы; заменять отправителя и получателя в конверте SMTP. Программа ведет подробный настраиваемый протокол всех событий SMTP. Скачать SMTP Preprocessor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Fixed some bugs, added new featureSMTP Preprocessorдобавлена: 24-08-2009