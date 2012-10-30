MailDetective 2.1h скачать бесплатно для Windows 7

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MailDetective История версий

MailDetective 2.1h добавлена: 31-10-2012

MailDetective - это признанный лидер среди продуктов для контроля электронной почтыnкомпании. Сочетание практичности и удобства в работе, а также множество возможностейnделает этот продукт ценным инструментом для вашей организации.nnЭта программа поможет руководителям и менеджерам по-новому взглянуть на то, как nкаждый сотрудник и организация в целом использует Интернет. MailDetectivenпоможет вам оценить объём личной и рабочей почты, узнать о корреспондентах ваших nсотрудников, получить целостную картину обмена почтой вашей организации.nnБлагодаря полученной информации, вы можете легко контролировать соотношение nличной/рабочей почты и объем почтового трафика. В конечном счете, это позволитnсущественно повысить отдачу и производительность труда, сократить расходы компании nна Интернет и сэкономить деньги компании.nnВ отличие от других программ анализа почтового трафика, MailDetective - это не только nготовое, но и масштабируемое решение, которое легко подстраивается под конкретныеnнужды организации. Программа предлагает как возможность оперативного доступаnк информации с любого компьютера локальной сети компании, так и полностью nавтоматизированный вариант настройки. В этом случае MailDetective nможет автоматически создавать отчеты и рассылать их электронной почтой.nnНовая версия продукта работает практически со всеми распространенными почтовымиnсерверами: MDaemon, Microsoft Exchange Server, Kerio Mail Server, Merak nMail Server и VisNetic Mail Server.nnКроме того, совместное использование MailDetective и программы для анализа интернет-трафика nProxyInspector от ADVSoft может сэкономить время администратора и быстро развернутьnполномасштабную систему для контроля и повышения эффективности использования интернетnв вашей организации. Скачать MailDetective бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.[+] [MDaemon] support for MDaemon 13.xMailDetectiveдобавлена: 25-02-2011MailDetectiveдобавлена: 28-04-2010MailDetectiveдобавлена: 26-09-2008