MailDetective for Exchange Server История версий

MailDetective for Exchange Server 2.2f добавлена: 08-03-2012

Программа MailDetective for Exchange Server позволяет анализировать почтовый трафик компании, используя в качестве исходных данных лог-файлы сервера. Отчеты, подготовленные программой, показывают распределение трафика по получателям и отправителям. Предусмотрена сортировка данных, печать и экспорт отчетов. Наглядное представление информации обеспечивается за счет использования диаграмм, параметры которых можно изменять в настройках отчета. nПродукт является развитием хорошо зарекомендовавшей себя программы MailDetective. Помимо ориентации на сервер Microsoft Exchange Server 2000/2003, среди ключевых отличий новинки - возможность работы с несколькими серверами одновременно, отсутствие ограничений на размер базы данных. Кроме того, MailDetective for Exchange Server формирует дополнительные отчеты, включающие тему письма. Реализована поддержка базы данных на серверах Interbase 6.x/Firebird, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2005 Express. nВажными особенностями программы являются простота в установке и эксплуатации, понятный интерфейс на русском языке. Благодаря этим особенностям, с ней может работать широкий круг пользователей: от специалистов технических отделов до руководителей всех уровней. Скачать MailDetective for Exchange Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.MailDetective for Exchange Serverдобавлена: 07-01-2008