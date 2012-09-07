E-Mail Server 5.26 скачать бесплатно для Windows 7

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E-Mail Server История версий

E-Mail Server 5.26 добавлена: 10-09-2012

Простой и надёжный SMTP/POP3 сервер. Прост в установке и использовании и сожержит антиспамовую функциональность. Расчитан на высокую скорость рассылки и большое количество пользователей. Если невозможно доставить почту, вы можете легко воспользоватся gateway SMTP серверами, что особенно удобно для тех, кто путешествует со своим портативным компьютером. Если вам надо рассылать индивидуальные сообщения большому количеству подписчиков, вы можете воспользоватся списками рассылки, встроенными в наш SMTP сервер. Они позволят собрать индивидуальное сообщение для каждого пользователя на лету. Имя, емэйл, адрес, вэб сайт и любые другие поля могут быть подставлены в люьом месте вашего почтового сообщения. Таким образом, каждое сообщение будет индивидуально и предназначено для пользователя которому оно адресовано.Этот сервер, можно использовать как почтовый сервер вашей компании. Он может принимать, сортировать и хранить сообщения для ваших пользователей. Они смогут забрать их через POP3 пользуясь любым почтовым клиентом, таким как Microsoft Outlook или The Bat. Вы можете полностью контролировать все параметры вашего сервера, для предотвращения использования его спаммерами и хакерами. Воспользовавшись встроенным RBL (Динамический Чёрный список) вы сможете отфильтровать 99% спам сообщений ещё до того как они будут пересланы вам. Попробуйте нашу демонстрационную версию программы в течение 30 дней бесплатно. Скачать E-Mail Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Major bug fixE-Mail Serverдобавлена: 20-06-2012E-Mail Serverдобавлена: 18-05-2012E-Mail Serverдобавлена: 03-05-2012E-Mail Serverдобавлена: 30-11-2011