Axigen Free Mail Server for Windows 8.0 скачать бесплатно для Windows 7

Axigen Free Mail Server for Windows История версий

Axigen Free Mail Server for Windows 8.0 добавлена: 26-10-2012

Фирма Gecad Technologies создала мультифункциональный почтовый сервер под названием Axigen. По заявлениям разработчиков, в предлагаемом пакете реализован усовершенствованный механизм фильтрации писем и мощные средства восстановления клиентских профилей.Стоит подчеркнуть, что в механизме фильтров, реализованном в продукте Axigen, предусмотрена уникальная функция анализа цифровых снимков на основе запатентованной технологии Image Analyzer. Кстати, фильтрация изображений помогает, например, обнаруживать непристойные картинки в электронных письмах и быстро избавляться от них. Неприличные снимки идентифицируются не только в графических файлах, но также в текстовых документах и ZIP-архивах. Фильтр изображений, при необходимости, можно настраивать из единого административного инструментария Axigen. Кроме всего, управление фильтрацией картинок позволяет задавать специальные условия при сканировании с расширенными методами обработки вредоносных писем.Встроенная система безопасности, отвечающая за защиту почтовых ящиков, позволяет оперативно восстанавливать доступ к клиентским аккаунтам Axigen, если, к примеру, сам пользователь забудет либо потеряет регистрационные данные. Кстати, утерянную информацию, при желании, можно легко восстановить по специальному запросу. В частности, сервер Axigen умеет отсылать требуемые сведения в письме на адрес почтового сервиса, привязанного пользователем к соответствующей учетной записи. Впрочем, забытый пароль может сбрасываться и по запросу клиента. При этом сброс пароля будет произведен лишь в случае, если пользователь сможет правильно ответить на особый секретный вопрос, подготовленный при регистрации того или иного аккаунта. Еще сервер Axigen может автоматически отправлять письма, включающие ссылки для сброса нужных паролей, на индивидуальные почтовые ящики клиентов. Скачать Axigen Free Mail Server for Windows бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.A mature & solid version of Axigen, the 8.0 release comes with a full-featured Axigen Ajax WebMail, enhanced Outlook connectivity & streamlined administration.