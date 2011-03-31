Axigen Free Mail Server for Windows 8.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сервера Почтовый сервер Axigen Free Mail Server for Windows   
Axigen Free Mail Server for Windows 8.0
Axigen – функциональный почтовый сервер

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1749

ОС: Win2000, WinOther, WinServer

Размер: 113.00 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 789

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Фирма Gecad Technologies создала мультифункциональный почтовый сервер под названием Axigen. По заявлениям разработчиков, в предлагаемом пакете реализован усовершенствованный механизм фильтрации писем и мощные средства восстановления клиентских профилей.

Стоит подчеркнуть, что в механизме фильтров, реализованном в продукте Axigen, предусмотрена уникальная функция анализа цифровых снимков на основе запатентованной технологии Image Analyzer. Кстати, фильтрация изображений помогает, например, обнаруживать непристойные картинки в электронных письмах и быстро избавляться от них. Неприличные снимки идентифицируются не только в графических файлах, но также в текстовых документах и ZIP-архивах. Фильтр изображений, при необходимости, можно настраивать из единого административного инструментария Axigen. Кроме всего, управление фильтрацией картинок позволяет задавать специальные условия при сканировании с расширенными методами обработки вредоносных писем.

Встроенная система безопасности, отвечающая за защиту почтовых ящиков, позволяет оперативно восстанавливать доступ к клиентским аккаунтам Axigen, если, к примеру, сам пользователь забудет либо потеряет регистрационные данные. Кстати, утерянную информацию, при желании, можно легко восстановить по специальному запросу. В частности, сервер Axigen умеет отсылать требуемые сведения в письме на адрес почтового сервиса, привязанного пользователем к соответствующей учетной записи. Впрочем, забытый пароль может сбрасываться и по запросу клиента. При этом сброс пароля будет произведен лишь в случае, если пользователь сможет правильно ответить на особый секретный вопрос, подготовленный при регистрации того или иного аккаунта. Еще сервер Axigen может автоматически отправлять письма, включающие ссылки для сброса нужных паролей, на индивидуальные почтовые ящики клиентов. Скачать Axigen Free Mail Server for Windows бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Axigen Free Mail Server for Windows (113.00 Мб)




Changes on the new version:
A mature & solid version of Axigen, the 8.0 release comes with a full-featured Axigen Ajax WebMail, enhanced Outlook connectivity & streamlined administration.

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Axigen Free Mail Server for Windows первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Axigen Free Mail Server for Windows История версий

Axigen Free Mail Server for Windows 8.0 добавлена: 26-10-2012




Похожие теги:

    free mail server          mail server          mailserver          free email server          Windows mail server          mail server free          webmail          Ajax          SMTP          IMAP          POP3          RPOP          calendaring          mail filter          email server          free server          free license          free server for Windows          Windows Server      

Похожие программы:

E-Mail Server 5.26 скриншот E-Mail Server 5.26
Простой и надёжный SMTP/POP3 сервер для дома и оффиса с антиспам функциями
- Shareware | 1,731 Скачали
Courier Mail Server 3.07 скриншот Courier Mail Server 3.07
Courier Mail Server - это почтовый сервер под Windows
- Shareware | 1,457 Скачали
Best Mail Server 5.261 скриншот Best Mail Server 5.261
Best SMTP Server - Лучший почтовый сервер - мощный SMTP/POP сервер.
- Shareware | 1,332 Скачали
Corporate SMTP Server 5.261 скриншот Corporate SMTP Server 5.261
Corporate SMTP Server - Корпоративный SMTP сервер.
- Shareware | 1,068 Скачали
MailDetective 2.1h скриншот MailDetective 2.1h
Контроль использования корпоративной почты, проходящей через сервер компании
- Shareware | 861 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Axigen Free Mail Server for Windows, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Axigen Free Mail Server for Windows получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,743

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,905

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,480

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
4h 35m 30s
64K
4h 1m 4s
128K
2h 32s
768K
16m 46s
1.44M
10m 43s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.