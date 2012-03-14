WinGate 7.1.0 Build 3389 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сервера Файрволлы и Прокси WinGate   
WinGate 7.1.0 Build 3389
WinGate - интернет-прокси для подключения локальной сети к Интернету посредством одного соединения. Поддерживает следующие протоколы HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3 и другие. д. ).

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 70 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 9896

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, WinVista, WinXP

Размер: 25.8 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,163

Полная информация>>

Скриншоты
WinGate 7.1.0 Build 3389 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Программа WinGate успешно обновлена до версии 7.1.0

Недавно компания Qbik основанная в 1995 году, штаб квартира которой находится в Окленде, Новая Зеландия и занимающаяся в целом Интернет подключениями и их безопасностью. Продемонстрировала новую улучшенную версию программы Wingate. Программа ориентирована в основном на организацию подключения во всемирную сеть Интернет для средних и малых компаний. Программа WinGate объединяет функции шлюза и сервера. В новой версии программа получила гораздо большее количество языков и несколько дополнительных функций. Также компания исправила баги, которые были в предыдущих версиях.

Обновление строилось на том, чтобы повысить гибкость при настройке доступа пользователей к разным ресурсам и получить более удобное управление программой, в общем. Так в программе появилось кэширование на винчестер или пул диск, это позволяет более экономично использоваться Интернет каналом. Также создана шкала времени, которая позволит быстро выбрать события за определенный промежуток времени.

Стоит напомнить, что Wingate7, может использоваться в качестве сервера для электронной почты и как антивирусный фильтр. Изменения в обновленной версии коснулись в основном локализации. Создатели программы позволили перевести WinGate, на абсолютно все языки мира. Это можно сделать с помощью особого файла ресурса, внеся нужный перевод в него. Открыть файл можно через фирменный редактор компании или через обычный блокнот.

Еще разработчики WinGate 7 позаботились о том, чтобы в программе была возможность выделять несколько элементов при работе с базой данных пользователей организации. Это было сделано для того чтобы облегчить управление, контроль и право доступа к группам. В главном окне программы появилась возможность одновременное выделение нескольких элементов. Создатели также сообщают, что это возможность позволит удалять сразу несколько групп или конкретных пользователей. В версии 7.1.0 возвращена возможность ввода списка пользователей из специального файла. Файл текстовый и позволяет вводить списки пользователей в него. В обновление вошло еще одна функция, а именно автоответчик электронной почты. При этом в ответном письме можно вставлять ранее обработанный фрагмент.
Стоит напомнить, что у компании есть еще продукт по управлению Интернет-подключениями и противостоянию сетевых угроз (Netpatrol).
Обзор версии 7.1.0 Build 3389 от: 25-03-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

WinGate - интернет-прокси для подключения локальной сети к Интернету посредством одного соединения. Поддерживает следующие протоколы HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3 и другие. Также поддерживает возможности просмотра и прослушивания видео- и аудио материалов из сети Интернет. Работает со всеми типами интернет-соединений (модем, ISDN, выделенная линия и т.д.).
  
   WinGate is designed to meet the control, security and email needs of today’s Internet-connected businesses. WinGate Proxy Server takes the angst out of getting your network connected to the Internet, and making sure it is protected when you get there.
  
  Network Address Translation (NAT), multiple protocol Proxy Servers and circuit-level proxies provide access and fine-level control. Support for Automatic proxy configuration, DHCP, and integration with your Active Directory or Domain user databases ease administration burdens. A full email server provides all your email requirements, plus support for content filtering and antivirus scanning with brand new versions of two great WinGate plugins.
  WinGate Proxy Server lets you control Internet usage, providing quick and secure access for whatever requirements your business may have. Скачать WinGate бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать WinGate (25.8 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе WinGate первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




WinGate История версий

WinGate 7.1.0 Build 3389 добавлена: 25-03-2012
WinGate 7.0.3 Build 3345 добавлена: 12-12-2011
WinGate 7.0.0 Build 3259 добавлена: 08-07-2011
WinGate 6.6.4 Build 1338 добавлена: 15-10-2009




Похожие теги:

    WinGate скачать          WinGate бесплатно          программа WinGate          WinGate скачать бесплатно          WinGate rus      

Похожие программы:

SocksChain 4.221 скриншот SocksChain 4.221
Утилита для соединения с серверами через цепочку SOCKS- и HTTP-проксей.
- Shareware | 4,264 Скачали
Нет скриншотов 3proxy 0.7.1.2
прокси-сервер HTTP, HTTPS, SOCKS v4/4a/5, FTP, портмапперы UDP/TCP, контроль
- Freeware | 3,671 Скачали
Нет скриншотов Eproxy Proxy Server 3.34
Прокси-сервер - HTTP, HTTPS, FTP, FTP-GATE, SOCKS4,5, MAIL(pop3proxy), mapping
- Shareware | 3,885 Скачали
UserGate Proxy and Firewall 5.3 скриншот UserGate Proxy and Firewall 5.3
UserGate Proxy & Firewall - это комплексное решение для организации общего доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной ...
- Shareware | 1,409 Скачали
RusRoute 1.8.4
RusRoute - маршрутизатор и фаервол, Интернет-шлюз для Windows
- Freeware | 1,685 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой WinGate, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя WinGate получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,743

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,905

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,481

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971

Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 5/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
56K
1h 2m 54s
64K
55m 2s
128K
27m 31s
768K
3m 50s
1.44M
2m 27s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.