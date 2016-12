WinGate 7.1.0 Build 3389 скачать бесплатно для Windows 7

Программа WinGate успешно обновлена до версии 7.1.0

WinGate История версий

WinGate 7.1.0 Build 3389 добавлена: 25-03-2012

Недавно компания Qbik основанная в 1995 году, штаб квартира которой находится в Окленде, Новая Зеландия и занимающаяся в целом Интернет подключениями и их безопасностью. Продемонстрировала новую улучшенную версию программы Wingate. Программа ориентирована в основном на организацию подключения во всемирную сеть Интернет для средних и малых компаний. Программа WinGate объединяет функции шлюза и сервера. В новой версии программа получила гораздо большее количество языков и несколько дополнительных функций. Также компания исправила баги, которые были в предыдущих версиях.Обновление строилось на том, чтобы повысить гибкость при настройке доступа пользователей к разным ресурсам и получить более удобное управление программой, в общем. Так в программе появилось кэширование на винчестер или пул диск, это позволяет более экономично использоваться Интернет каналом. Также создана шкала времени, которая позволит быстро выбрать события за определенный промежуток времени.Стоит напомнить, что Wingate7, может использоваться в качестве сервера для электронной почты и как антивирусный фильтр. Изменения в обновленной версии коснулись в основном локализации. Создатели программы позволили перевести WinGate, на абсолютно все языки мира. Это можно сделать с помощью особого файла ресурса, внеся нужный перевод в него. Открыть файл можно через фирменный редактор компании или через обычный блокнот.Еще разработчики WinGate 7 позаботились о том, чтобы в программе была возможность выделять несколько элементов при работе с базой данных пользователей организации. Это было сделано для того чтобы облегчить управление, контроль и право доступа к группам. В главном окне программы появилась возможность одновременное выделение нескольких элементов. Создатели также сообщают, что это возможность позволит удалять сразу несколько групп или конкретных пользователей. В версии 7.1.0 возвращена возможность ввода списка пользователей из специального файла. Файл текстовый и позволяет вводить списки пользователей в него. В обновление вошло еще одна функция, а именно автоответчик электронной почты. При этом в ответном письме можно вставлять ранее обработанный фрагмент.Стоит напомнить, что у компании есть еще продукт по управлению Интернет-подключениями и противостоянию сетевых угроз (Netpatrol).WinGate - интернет-прокси для подключения локальной сети к Интернету посредством одного соединения. Поддерживает следующие протоколы HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3 и другие. Также поддерживает возможности просмотра и прослушивания видео- и аудио материалов из сети Интернет. Работает со всеми типами интернет-соединений (модем, ISDN, выделенная линия и т.д.).WinGate is designed to meet the control, security and email needs of today’s Internet-connected businesses. WinGate Proxy Server takes the angst out of getting your network connected to the Internet, and making sure it is protected when you get there.Network Address Translation (NAT), multiple protocol Proxy Servers and circuit-level proxies provide access and fine-level control. Support for Automatic proxy configuration, DHCP, and integration with your Active Directory or Domain user databases ease administration burdens. A full email server provides all your email requirements, plus support for content filtering and antivirus scanning with brand new versions of two great WinGate plugins.WinGate Proxy Server lets you control Internet usage, providing quick and secure access for whatever requirements your business may have. Скачать WinGate бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.WinGateдобавлена: 12-12-2011WinGateдобавлена: 08-07-2011WinGateдобавлена: 15-10-2009