UserGate Proxy and Firewall 5.3 скачать бесплатно для Windows 7

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UserGate Proxy & Firewall - это комплексное решение для организации общего доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной сети от внешних угроз.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 140 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7774

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98

Размер: 35.48 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,409

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Описание

UserGate Proxy & Firewall - это комплексное решение для организации общего доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной сети от внешних угроз. UserGate является эффективной альтернативой дорогостоящему программному и аппаратному обеспечению и предназначен для использования в компаниях малого и среднего бизнеса.
  
   UserGate обеспечивает комплексную защиту локальной сети, благодаря наличию двух встроенных антивирусных модулей от ведущих разработчиков антивирусных программ - Лаборатории Касперского и Panda Security. Антивирусные модули производят сканирование всех типов сетевого трафика, включая почтовый, HTTP и FTP -трафик. В дополнение к антивирусной проверке в UserGate встроен межсетевой экран, обеспечивающий надежную защиту сети от внешних атак. С помощью UserGate можно контролировать доступ в Интернет отдельных сотрудников компании, а также их групп, объединенных по общему признаку. Встроенный модуль фильтрации трафика BrightCloud позволяет блокировать доступ к нежелательным ресурсам как в отдельности, так и по категориям сайтов. Это существенно сокращает затраты компании на нецелевой трафик, повышая производительность работы сотрудников и снижая риски попадания вредоносного ПО в локальную сеть.
  
  UserGate также позволяет контролировать приложения, установленные на клиентских машинах, разрешая или запрещая тому или иному приложению выход в Интернет. UserGate предоставляет детальную статистику в виде различных отчетов, доступных как напрямую из программы, так и удаленно посредством веб-браузера. Встроенная биллинговая система автоматически осуществляет подсчет стоимости трафика для каждого пользователя, исходя из цены, времени и/или объёма трафика. UserGate включает в себя DHCP-сервер для динамического назначения IP-адресов в локальной сети и функцию публикации ресурсов, которая дает возможность получить доступ извне к ресурсам компании внутри локальной сети. Кроме того, UserGate поддерживает работу с несколькими Интернет-провайдерами.
  
  В новой версии программы реализован контроль потоковых данных по полю content-type, изменен алгоритм опроса DNS-серверов, обработка нерекурсивных запросов, запросов типа PTR и MX, экспорт отчетов в формат OpenOffice Calc, статистика звонков посредством протокола SIP, возможность удаленного перезапуска сервера UserGate. Скачать UserGate Proxy and Firewall бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать UserGate Proxy and Firewall (35.48 Мб)


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UserGate Proxy and Firewall История версий

UserGate Proxy and Firewall 5.3 добавлена: 28-06-2010
UserGate Proxy and Firewall 5.2.949 добавлена: 26-12-2009




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