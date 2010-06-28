UserGate Proxy and Firewall 5.3 скачать бесплатно для Windows 7

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UserGate Proxy and Firewall История версий

UserGate Proxy and Firewall 5.3 добавлена: 28-06-2010

UserGate Proxy & Firewall - это комплексное решение для организации общего доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной сети от внешних угроз. UserGate является эффективной альтернативой дорогостоящему программному и аппаратному обеспечению и предназначен для использования в компаниях малого и среднего бизнеса.UserGate обеспечивает комплексную защиту локальной сети, благодаря наличию двух встроенных антивирусных модулей от ведущих разработчиков антивирусных программ - Лаборатории Касперского и Panda Security. Антивирусные модули производят сканирование всех типов сетевого трафика, включая почтовый, HTTP и FTP -трафик. В дополнение к антивирусной проверке в UserGate встроен межсетевой экран, обеспечивающий надежную защиту сети от внешних атак. С помощью UserGate можно контролировать доступ в Интернет отдельных сотрудников компании, а также их групп, объединенных по общему признаку. Встроенный модуль фильтрации трафика BrightCloud позволяет блокировать доступ к нежелательным ресурсам как в отдельности, так и по категориям сайтов. Это существенно сокращает затраты компании на нецелевой трафик, повышая производительность работы сотрудников и снижая риски попадания вредоносного ПО в локальную сеть.UserGate также позволяет контролировать приложения, установленные на клиентских машинах, разрешая или запрещая тому или иному приложению выход в Интернет. UserGate предоставляет детальную статистику в виде различных отчетов, доступных как напрямую из программы, так и удаленно посредством веб-браузера. Встроенная биллинговая система автоматически осуществляет подсчет стоимости трафика для каждого пользователя, исходя из цены, времени и/или объёма трафика. UserGate включает в себя DHCP-сервер для динамического назначения IP-адресов в локальной сети и функцию публикации ресурсов, которая дает возможность получить доступ извне к ресурсам компании внутри локальной сети. Кроме того, UserGate поддерживает работу с несколькими Интернет-провайдерами.В новой версии программы реализован контроль потоковых данных по полю content-type, изменен алгоритм опроса DNS-серверов, обработка нерекурсивных запросов, запросов типа PTR и MX, экспорт отчетов в формат OpenOffice Calc, статистика звонков посредством протокола SIP, возможность удаленного перезапуска сервера UserGate. Скачать UserGate Proxy and Firewall бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.UserGate Proxy and Firewallдобавлена: 26-12-2009