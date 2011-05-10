UserGate Proxy & Firewall 5.4 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сервера Файрволлы и Прокси UserGate Proxy & Firewall   
UserGate Proxy & Firewall 5.4
Доступ в Интернет из локальной сети и антивирусная защита

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 140 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1779

ОС: WinXP, Win2000, Win98

Размер: 36.87 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 674

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

UserGate Proxy & Firewall - это комплексное решение для организации общего доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной сети от внешних угроз. UserGate является эффективной альтернативой дорогостоящему программному и аппаратному обеспечению и предназначен для использования в компаниях малого и среднего бизнеса. UserGate обеспечивает комплексную защиту локальной сети, благодаря наличию двух встроенных антивирусных модулей от ведущих разработчиков антивирусных программ - Лаборатории Касперского и Panda Security. Антивирусные модули производят сканирование всех типов сетевого трафика, включая почтовый, HTTP и FTP -трафик. В дополнение к антивирусной проверке в UserGate встроен межсетевой экран, обеспечивающий надежную защиту сети от внешних атак. С помощью UserGate можно контролировать доступ в Интернет отдельных сотрудников компании, а также их групп, объединенных по общему признаку. Встроенный модуль фильтрации трафика BrightCloud позволяет блокировать доступ к нежелательным ресурсам как в отдельности, так и по категориям сайтов. Это существенно сокращает затраты компании на нецелевой трафик, повышая производительность работы сотрудников и снижая риски попадания вредоносного ПО в локальную сеть. UserGate также позволяет контролировать приложения, установленные на клиентских машинах, разрешая или запрещая тому или иному приложению выход в Интернет. UserGate предоставляет детальную статистику в виде различных отчетов, доступных как напрямую из программы, так и удаленно посредством веб-браузера. Встроенная биллинговая система автоматически осуществляет подсчет стоимости трафика для каждого пользователя, исходя из цены, времени и/или объёма трафика. UserGate включает в себя DHCP-сервер для динамического назначения IP-адресов в локальной сети и функцию публикации ресурсов, которая дает возможность получить доступ извне к ресурсам компании внутри локальной сети. Кроме того, UserGate поддерживает работу с несколькими Интернет-провайдерами. Скачать UserGate Proxy & Firewall бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать UserGate Proxy & Firewall (36.87 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе UserGate Proxy & Firewall первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




UserGate Proxy & Firewall История версий

UserGate Proxy & Firewall 5.4 добавлена: 10-05-2011




Похожие теги:

    прокси-сервер          антивирусная защита          firewall          фильтрация          трафик          локальная сеть          пользователь          приложения          Panda          Kaspersky          антивирус Касперского          межсетевой экран          контроль приложений          BrightCloud          категоризация сайтов          контентная фильтрация      

Похожие программы:

SocksChain 4.221 скриншот SocksChain 4.221
Утилита для соединения с серверами через цепочку SOCKS- и HTTP-проксей.
- Shareware | 4,264 Скачали
WinGate 7.1.0 Build 3389 скриншот WinGate 7.1.0 Build 3389
WinGate - интернет-прокси для подключения локальной сети к Интернету посредством одного соединения. Поддерживает следующие протоколы HTTP, FTP, NNTP,
- Shareware | 2,163 Скачали
Нет скриншотов 3proxy 0.7.1.2
прокси-сервер HTTP, HTTPS, SOCKS v4/4a/5, FTP, портмапперы UDP/TCP, контроль
- Freeware | 3,671 Скачали
Нет скриншотов Eproxy Proxy Server 3.34
Прокси-сервер - HTTP, HTTPS, FTP, FTP-GATE, SOCKS4,5, MAIL(pop3proxy), mapping
- Shareware | 3,885 Скачали
UserGate Proxy and Firewall 5.3 скриншот UserGate Proxy and Firewall 5.3
UserGate Proxy & Firewall - это комплексное решение для организации общего доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной ...
- Shareware | 1,409 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой UserGate Proxy & Firewall, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя UserGate Proxy & Firewall получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,743

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,905

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,481

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1h 29m 54s
64K
1h 18m 39s
128K
39m 20s
768K
5m 28s
1.44M
3m 30s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.