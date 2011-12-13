Traffic Inspector 2.0.1.720 скачать бесплатно для Windows 7

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Traffic Inspector 2.0.1.720 популярные
Комплексное решение для организации и контроля доступа в Интернет, обеспечивающее гибкую тарификацию, надежную сетевую защиту, распределение загрузки, точный учет и статистику, экономию трафика и рабочего времени.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: $0

Просмотров: 4276

ОС: WinVista, Windows 2003, Win2003, WinXP

Размер: 56 Мб

Версия от:

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Скачали:: 952

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Traffic Inspector 2.0.1.720 скриншот
Traffic Inspector 2.0.1.720 скриншот

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Описание

Организация доступа в Интернет.
Контроль трафика
Пользователи (в программе они называются клиенты) могут работать как напрямую, через NAT, так и через прокси-сервер. Для каждого пользователя создается отдельная учетная запись (или подгружается из Active Directory), и все его действия в сети отображаются в виде простых и понятных отчетов.
Учет трафика.
Система биллинга (billing)
Подсчет трафика в программе происходит по каждому пользователю с точностью до байта, причем вы сами определяете единицу учета, лимиты, кредиты, блокировки, фильтры и расписания. Система биллинга Traffic Inspector имеет сертификат соответствия связи, что гарантирует исключительную точность расчетов.
Прокси-сервер и экономия
Использование прокси-сервера Traffic Inspector позволяет кэшировать часто используемые интернет-ресурсы, а также удалять баннеры и рекламные вставки из страниц, графику, музыку или видео и запрещать нежелательные сайты или их разделы.Безопасность и защита сети.
Firewall
Защита сети организована двумя уровнями: сертифицированный межсетевой экран обеспечивает защиту от внешних атак, а система блокировки и оповещения при чрезмерной сетевой активности служит для внутреннего контроля безопасности.
Фильтрация спама
При использовании почтового шлюза Traffic Inspector есть возможность применить систему блокировки спама на внутреннем почтовом сервере.
Антивирусная защита
Кроме функции своевременного обнаружения заражения сетевыми вирусами, для проверки трафика на прокси-сервере и почтовом шлюзе Traffic Inspector предусмотрены дополнительные модули антивирусной защиты.
Управление скоростью и маршрутизацией
Traffic Inspector позволяет задавать ограничения скорости для пользователей или групп с динамическим распределением нагрузки, а система управления маршрутизацией Advanced Routing дает возможность направить трафик на разные каналы доступа, в том числе на спутник.
Удаленный контроль и статистика
В программе есть ряд средств для удаленного управления и мониторинга системы. Используя Traffic Inspector, вы всегда будете в курсе дела о состоянии сети, где бы вы не находились.
Traffic Inspector может быть использован как в организациях для безопасного и эффективного использования интернет-подключения, так и в небольших предприятиях, оказывающих услуги по передаче данных: провайдеров, интернет-кафе, гостиницах и хот-спотах.
Чтобы убедиться, что Traffic Inspector вам подходит, мы рекомендуем бесплатно проверить в работе его полнофункциональную версию.
Новое в версии 2.0.1
Новый интерфейс консоли управления. Оптимизированный драйвер NDIS6 для Windows 7/2008 R2. Новый антирекламный модуль Adguard для защиты от рекламы и баннеров. Оптимизирована работа с внешней базой данных MS SQL. Удобное применение правил и их наборов (групп). Новый модуль для обновления динамических IP-адресов DDNS Updater. Оптимизирована работа модуля AntiSpam. Скачать Traffic Inspector бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Traffic Inspector (56 Мб)


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Traffic Inspector История версий

Traffic Inspector 2.0.1.720 добавлена: 13-12-2011
Traffic Inspector 2.0.1.719 добавлена: 17-11-2011
Traffic Inspector 2.0.1 добавлена: 14-09-2011




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