RusRoute 1.8.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
RusRoute - маршрутизатор и фаервол, Интернет-шлюз для Windows для организации выхода в Интернет локальной сети организации, подсчёта и ограничения трафика пользователей, защиты от сетевых атак, с функциями NAT, redirect, динамический shaper с применением условий в виде арифметических выражений, VPN сервер, proxy, мост LAN в VPN, DHCP серверами, HTTP кешами, пребразователь HTTP в HTTP прокси, опциональная замена TCP стека, время действия и сплиттер для правил. Скачать RusRoute бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Config wizard bug is fixed.
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RusRoute
История версий
RusRoute 1.8.4 добавлена: 31-03-2012
RusRoute 1.8.3
добавлена: 01-03-2012
RusRoute 1.7.5
добавлена: 17-11-2010
RusRoute 1.5.1
добавлена: 31-01-2010
RusRoute 1.4.9
добавлена: 23-12-2009