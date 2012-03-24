RusRoute 1.8.4 скачать бесплатно для Windows 7

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RusRoute История версий

RusRoute 1.8.4 добавлена: 31-03-2012

RusRoute - маршрутизатор и фаервол, Интернет-шлюз для Windows для организации выхода в Интернет локальной сети организации, подсчёта и ограничения трафика пользователей, защиты от сетевых атак, с функциями NAT, redirect, динамический shaper с применением условий в виде арифметических выражений, VPN сервер, proxy, мост LAN в VPN, DHCP серверами, HTTP кешами, пребразователь HTTP в HTTP прокси, опциональная замена TCP стека, время действия и сплиттер для правил. Скачать RusRoute бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Config wizard bug is fixed.RusRouteдобавлена: 01-03-2012RusRouteдобавлена: 17-11-2010RusRouteдобавлена: 31-01-2010RusRouteдобавлена: 23-12-2009