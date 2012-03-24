RusRoute 1.8.4 скачать бесплатно для Windows 7

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RusRoute 1.8.4
RusRoute - маршрутизатор и фаервол, Интернет-шлюз для Windows

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6820

ОС: Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 14.66 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,685

Полная информация>>

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RusRoute 1.8.4 скриншот

Скриншоты
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Описание

RusRoute - маршрутизатор и фаервол, Интернет-шлюз для Windows для организации выхода в Интернет локальной сети организации, подсчёта и ограничения трафика пользователей, защиты от сетевых атак, с функциями NAT, redirect, динамический shaper с применением условий в виде арифметических выражений, VPN сервер, proxy, мост LAN в VPN, DHCP серверами, HTTP кешами, пребразователь HTTP в HTTP прокси, опциональная замена TCP стека, время действия и сплиттер для правил. Скачать RusRoute бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RusRoute (14.66 Мб)




Changes on the new version:
Config wizard bug is fixed.

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RusRoute История версий

RusRoute 1.8.4 добавлена: 31-03-2012
RusRoute 1.8.3 добавлена: 01-03-2012
RusRoute 1.7.5 добавлена: 17-11-2010
RusRoute 1.5.1 добавлена: 31-01-2010
RusRoute 1.4.9 добавлена: 23-12-2009




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    router          firewall          NAT          VPN server          VPN Bridge          DHCP          HTTP cache          traffic counter      

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