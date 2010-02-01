Routix NetCom 2.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Routix NetCom 2.2
NAT, фильтрация IP и URL, QoS, Мост, роутинг, порт-маппинг, ограничение скорости

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: 0.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4617

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, WinNT 4.x, Windows Media Center Edition 2005

Размер: 4.83 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,330

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Описание

NetCom, это ПО для системных администраторов, ИТ-профессионалов и опытных пользователей.
  При помощи NetCom вы будете иметь полный контроль над локальной сетью (LAN) и над Интернет-соединениями.
  
  - поддержка удаленного управления из скриптов (Microsoft Active Scripting) или консоли;
  - поддержка ethernet/dial-up/xDSL интерфейсов и подключений;
  - фильтрация URL-адресов по маске;
  - обработка пакетов в любом направлении;
  - поддержка многих протоколов (IP, TCP, UDP, ARP, ICMP...);
  - обработка пакетов на MAC-уровне (ETHERNET-кадры);
  - подсчет входящего и исходящего трафика;
  - обработка TCP и UDP портов;
  - обработка IP-адресов пакета;
  - срабатывание правил в назначенное время;
  - автоматический сброс (обнуление) счетчиков трафика с заданным интервалом;
  - возможность назначить скрипт или программу для выполнения при определенных условиях;
  - пакеты могут быть разрешены, блокированы или переданы на обработку другим правилам;
  - возможность менять любые поля пакетов (MAC/IP адреса, TCP/UDP порты);
  - Порт-маппинг/форвардинг (перенаправление);
  - Интегрированный NAT;
  - пакеты могут быть перенаправлены на любой интерфейс;
  - создание "мостов" между любыми ethernet интерфейсами. В мост может быть включено любое количество интерфейсов;
  - ограничение скорости для любого типа TCP-трафика;
  - приоритеты QoS (Quality of Service);
  - консоль отображает статистику (скорость, трафик) в реальном времени;
  - консоль может подключаться к нескольким удаленным службам одновременно;
  - отображение в консоли информации о ресурсах и производительности удаленной системы;
  - ограничение числа соединений для правила;
  - включает документацию SDK для управления программой из любых приложений;
  - Routix NetCom также имеет много других возможностей. Для подробностей смотрите документацию... Скачать Routix NetCom бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Routix NetCom (4.83 Мб)


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Routix NetCom История версий

Routix NetCom 2.2 добавлена: 01-02-2010
Routix NetCom 2.1 добавлена: 17-11-2008




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