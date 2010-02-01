Routix NetCom 2.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Routix NetCom История версий

Routix NetCom 2.2 добавлена: 01-02-2010

NetCom, это ПО для системных администраторов, ИТ-профессионалов и опытных пользователей.При помощи NetCom вы будете иметь полный контроль над локальной сетью (LAN) и над Интернет-соединениями.- поддержка удаленного управления из скриптов (Microsoft Active Scripting) или консоли;- поддержка ethernet/dial-up/xDSL интерфейсов и подключений;- фильтрация URL-адресов по маске;- обработка пакетов в любом направлении;- поддержка многих протоколов (IP, TCP, UDP, ARP, ICMP...);- обработка пакетов на MAC-уровне (ETHERNET-кадры);- подсчет входящего и исходящего трафика;- обработка TCP и UDP портов;- обработка IP-адресов пакета;- срабатывание правил в назначенное время;- автоматический сброс (обнуление) счетчиков трафика с заданным интервалом;- возможность назначить скрипт или программу для выполнения при определенных условиях;- пакеты могут быть разрешены, блокированы или переданы на обработку другим правилам;- возможность менять любые поля пакетов (MAC/IP адреса, TCP/UDP порты);- Порт-маппинг/форвардинг (перенаправление);- Интегрированный NAT;- пакеты могут быть перенаправлены на любой интерфейс;- создание "мостов" между любыми ethernet интерфейсами. В мост может быть включено любое количество интерфейсов;- ограничение скорости для любого типа TCP-трафика;- приоритеты QoS (Quality of Service);- консоль отображает статистику (скорость, трафик) в реальном времени;- консоль может подключаться к нескольким удаленным службам одновременно;- отображение в консоли информации о ресурсах и производительности удаленной системы;- ограничение числа соединений для правила;- включает документацию SDK для управления программой из любых приложений;- Routix NetCom также имеет много других возможностей. Для подробностей смотрите документацию... Скачать Routix NetCom бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Routix NetComдобавлена: 17-11-2008