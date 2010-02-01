Routix NetCom 2.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
NetCom, это ПО для системных администраторов, ИТ-профессионалов и опытных пользователей.
При помощи NetCom вы будете иметь полный контроль над локальной сетью (LAN) и над Интернет-соединениями.
- поддержка удаленного управления из скриптов (Microsoft Active Scripting) или консоли;
- поддержка ethernet/dial-up/xDSL интерфейсов и подключений;
- фильтрация URL-адресов по маске;
- обработка пакетов в любом направлении;
- поддержка многих протоколов (IP, TCP, UDP, ARP, ICMP...);
- обработка пакетов на MAC-уровне (ETHERNET-кадры);
- подсчет входящего и исходящего трафика;
- обработка TCP и UDP портов;
- обработка IP-адресов пакета;
- срабатывание правил в назначенное время;
- автоматический сброс (обнуление) счетчиков трафика с заданным интервалом;
- возможность назначить скрипт или программу для выполнения при определенных условиях;
- пакеты могут быть разрешены, блокированы или переданы на обработку другим правилам;
- возможность менять любые поля пакетов (MAC/IP адреса, TCP/UDP порты);
- Порт-маппинг/форвардинг (перенаправление);
- Интегрированный NAT;
- пакеты могут быть перенаправлены на любой интерфейс;
- создание "мостов" между любыми ethernet интерфейсами. В мост может быть включено любое количество интерфейсов;
- ограничение скорости для любого типа TCP-трафика;
- приоритеты QoS (Quality of Service);
- консоль отображает статистику (скорость, трафик) в реальном времени;
- консоль может подключаться к нескольким удаленным службам одновременно;
- отображение в консоли информации о ресурсах и производительности удаленной системы;
- ограничение числа соединений для правила;
- включает документацию SDK для управления программой из любых приложений;
- Routix NetCom также имеет много других возможностей. Для подробностей смотрите документацию... Скачать Routix NetCom бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Routix NetCom
История версий
Routix NetCom 2.2 добавлена: 01-02-2010
Routix NetCom 2.1
добавлена: 17-11-2008