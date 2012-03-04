Titan FTP Server 8.32 скачать бесплатно для Windows 7

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Titan FTP Server 8.32
Titan FTP Server - знаменитый защищенный многопоточный FTP-сервер. Почти все, что можно захотеть, в Titan FTP Server имеется и успешно работает.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 499.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3763

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 49.33 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 998

Полная информация>>

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Описание

Titan FTP Server - знаменитый защищенный многопоточный FTP-сервер. Благодаря многопоточности Titan FTP Server дает возможность инсталлировать несколько серверов, работающих синхронно на разных комбинациях IP-адресов и портов. Почти все, что можно захотеть, в Titan FTP Server имеется и успешно работает.
  
   Гарантирует защищенную передачу файлов с применением SSL, формирование виртуальных папок, опознание пользователей, квотирование дискового пространства, локальное и удаленное управление, детальные лог-файлы, проверка трафика, разрешение и блокирование отдельных IP адресов и масок, upload/download ratio, SSL, анонимный доступ. Скачать Titan FTP Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Titan FTP Server (49.33 Мб)




Changes on the new version:
Web Interface, FIP2 Compliance, SFTP Support, SSL Support, Virtual Folders, NT Authentication, Bandwidth Throttling, UL/DL Ratios, Quotas

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Titan FTP Server История версий

Titan FTP Server 8.32 добавлена: 03-03-2012
Titan FTP Server 8.31 добавлена: 06-03-2011
Titan FTP Server 8.30 добавлена: 21-12-2010
Titan FTP Server 7.10 Build 0877 добавлена: 21-05-2009




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