Titan FTP Server 8.32 скачать бесплатно для Windows 7

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Titan FTP Server История версий

Titan FTP Server 8.32 добавлена: 03-03-2012

Titan FTP Server - знаменитый защищенный многопоточный FTP-сервер. Благодаря многопоточности Titan FTP Server дает возможность инсталлировать несколько серверов, работающих синхронно на разных комбинациях IP-адресов и портов. Почти все, что можно захотеть, в Titan FTP Server имеется и успешно работает.Гарантирует защищенную передачу файлов с применением SSL, формирование виртуальных папок, опознание пользователей, квотирование дискового пространства, локальное и удаленное управление, детальные лог-файлы, проверка трафика, разрешение и блокирование отдельных IP адресов и масок, upload/download ratio, SSL, анонимный доступ. Скачать Titan FTP Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Web Interface, FIP2 Compliance, SFTP Support, SSL Support, Virtual Folders, NT Authentication, Bandwidth Throttling, UL/DL Ratios, QuotasTitan FTP Serverдобавлена: 06-03-2011Titan FTP Serverдобавлена: 21-12-2010Titan FTP Serverдобавлена: 21-05-2009