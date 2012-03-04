Titan FTP Server 8.32 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Titan FTP Server - знаменитый защищенный многопоточный FTP-сервер. Благодаря многопоточности Titan FTP Server дает возможность инсталлировать несколько серверов, работающих синхронно на разных комбинациях IP-адресов и портов. Почти все, что можно захотеть, в Titan FTP Server имеется и успешно работает.
Гарантирует защищенную передачу файлов с применением SSL, формирование виртуальных папок, опознание пользователей, квотирование дискового пространства, локальное и удаленное управление, детальные лог-файлы, проверка трафика, разрешение и блокирование отдельных IP адресов и масок, upload/download ratio, SSL, анонимный доступ. Скачать Titan FTP Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Web Interface, FIP2 Compliance, SFTP Support, SSL Support, Virtual Folders, NT Authentication, Bandwidth Throttling, UL/DL Ratios, Quotas
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Titan FTP Server первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Titan FTP Server
История версий
Titan FTP Server 8.32 добавлена: 03-03-2012
Titan FTP Server 8.31
добавлена: 06-03-2011
Titan FTP Server 8.30
добавлена: 21-12-2010
Titan FTP Server 7.10 Build 0877
добавлена: 21-05-2009