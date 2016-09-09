RoboForm 7.9.22 скачать бесплатно для Windows 7

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RoboForm 7.9.22
Программа для автоматического заполнения форм на веб-страницах. Так же позволяет генерировать надёжные произвольные пароли, шифровать пароли используя 3-DES и др.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 9.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7972

ОС: Win98, Win2000, WinServer, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win10 x32, Win10 x64, Win Vista

Размер: 12 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,504

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Описание

Программа для автоматического заполнения форм на веб-страницах. Персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки. Так же позволяет генерировать надёжные произвольные пароли, шифровать пароли используя 3-DES и др.
   Вся персональная информация, пароли, ники и т.д. сохраняются в безопасном режиме. Теперь не придется запоминать десятки форм входа. Все данные хранятся в надежных пасскартах под защитой зашифрованных паролей (алгоритмы шифрования: DES, 2DES, AES, Blowfish, RC6). В приложении есть функция подбора сложных паролей с помощью генератора, если надежность покажется недостаточной.
  
  Информация по формам хранится в трех разделах: в меню Logins находятся логины и пароли, в меню Identities - личные данные, как имя, телефонные номера, деловая информация, банковские данные, адреса и т.д. В разделе Safenotes можно хранить защищенный текст: он пригодится для комментариев к пасскартам.
  
  Программа интегрируется в любой браузер. И с Internet Explorer, и с Opera, и с Mozilla она работает без нареканий. Еще одна функция безопасности - создание и восстановление резервных копий файлов.
  
  Интерфейс приятен глазу и прост в использовании. Панель инструментов можно прикрепить внизу браузера или запускать ее из системного трея Windows.
  
  Достоинства:
  Приложение выполнит выход из аккаунта через указанное время простоя: это увеличит безопасность данных, предотвращая их захват на случай, если пользователь забыл завершить сеанс. При запросе данных после выхода из аккаунта необходимо заново ввести пароль. Файлы RoboForm можно автоматически отправлять по электронной почте, поскольку программа самостоятельно определяет установленный почтовый клиент. Еще одно достоинство RoboForm – контекстное меню, благодаря которому работать с приложением гораздо проще.
  
  Вывод:
  Благодаря своей мобильности, высокому уровню безопасности и практичности, RoboForm является одним из самых лучших менеджеров паролей на рынке.
  
  Стоимость программы для русских пользователей составляет 700 руб., но на данный момент можно приобрести по акции, всего за 399 руб.
  
  andlt;bandgt;Скачать andlt;a href=http://www.roboform.com/dist/affs/AiRoboForm-nwsrf.exeandgt;AI RoboFormandlt;/aandgt;andlt;/bandgt;. Скачать RoboForm бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RoboForm (12 Мб)




Changes on the new version:
There were updates to make RoboForm compatible with all the latest operating systems and browsers. In addition, RoboForm can now be installed on numerous computers and mobile devices and kept in sync with a RoboForm Everywhere account. RoboForm now also includes the ability to store data locally or in the cloud and multifactor authentication options.

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RoboForm История версий

RoboForm 7.9.22 добавлена: 27-09-2016
RoboForm 7.9.21 добавлена: 29-08-2016
RoboForm 7.9.20 добавлена: 29-07-2016
RoboForm 7.9.19 добавлена: 02-06-2016
RoboForm 7.9.18 добавлена: 22-03-2016




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