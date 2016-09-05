Password Manager XP 3.2.680 скачать бесплатно для Windows 7

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Password Manager XP 3.2.680
Password Manager XP - программа, которая поможет Вам систематизировать секретную информацию.

Общая оценка:

(2) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4662

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 2.36 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,107

Полная информация>>

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Описание

Password Manager XP - программа, которая поможет Вам систематизировать секретную информацию. Вы забудете все ваши головные боли о потерях паролей и другой важной информации. Вы можете создать базы данных паролей на общедоступном ресурсе и обратиться к ним по сети. Также Вы можете запустить Password Manager XP и работать с базами данных паролей непосредственно на дисках или флеш. Скачать Password Manager XP бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Password Manager XP (2.36 Мб)




Changes on the new version:
new: Support for Enhanced Protected Mode in Internet Explorer on Windows 8 and Windows 8.1. new: Support for Internet Explorer 64-bit. new: Support for NT authentication on the latest versions of Windows Server.

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Password Manager XP История версий

Password Manager XP 3.2.680 добавлена: 14-09-2016
Password Manager XP 3.2.679 добавлена: 02-09-2016
Password Manager XP 3.2.675 добавлена: 12-06-2016
Password Manager XP 3.2.674 добавлена: 19-05-2016
Password Manager XP 3.2.667 добавлена: 13-02-2016




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