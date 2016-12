Password Manager XP 3.2.680 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Password Manager XP - программа, которая поможет Вам систематизировать секретную информацию. Вы забудете все ваши головные боли о потерях паролей и другой важной информации. Вы можете создать базы данных паролей на общедоступном ресурсе и обратиться к ним по сети. Также Вы можете запустить Password Manager XP и работать с базами данных паролей непосредственно на дисках или флеш. Скачать Password Manager XP бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.new: Support for Enhanced Protected Mode in Internet Explorer on Windows 8 and Windows 8.1. new: Support for Internet Explorer 64-bit. new: Support for NT authentication on the latest versions of Windows Server.Password Manager XPдобавлена: 02-09-2016Password Manager XPдобавлена: 12-06-2016Password Manager XPдобавлена: 19-05-2016Password Manager XPдобавлена: 13-02-2016