Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.20 скачать бесплатно для Windows 7

Password Decryptor (View Asterisks Password) История версий

Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.20 добавлена: 06-07-2016

Windows позволяет хранить ваши часто используемые пароли, такие как пароли к электронной почте Outlook Express или от FTP-аккаунтов. Но поскольку Вам не приходится вводить сохраненные пароли, Вы можете их забыть. Пароль перед Вами, но он скрыт под набором звездочек - ****. Эта функция предназначена для защиты, но иногда она может доставить Вам больше неприятностей, чем помощи. KRyLack Password Decryptor - это программа, которая позволяет Вам увидеть пароль, скрытый за звездочками! Программа может восстанавливать пароли к таким программам, как Microsoft Outlook / Outlook Express, The BAT! и другим e-mail-клиентам, FTP-клиентам, как CuteFTP, FlashFXP и т. д. Скачать Password Decryptor (View Asterisks Password) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Asterisk Password Decryptor x86 and x64 v3.20 is now available for download with Italian, Slovenian, Polish translations and many improvements and fixes.