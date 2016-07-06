Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.20 скачать бесплатно для Windows 7

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Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.20 обновлено
Эта программа позволяет Вам увидеть пароль, скрытый за звездочками!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7420

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, Windows 10, Windows 8, Win Vista

Размер: 3.16 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,716

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Windows позволяет хранить ваши часто используемые пароли, такие как пароли к электронной почте Outlook Express или от FTP-аккаунтов. Но поскольку Вам не приходится вводить сохраненные пароли, Вы можете их забыть. Пароль перед Вами, но он скрыт под набором звездочек - ****. Эта функция предназначена для защиты, но иногда она может доставить Вам больше неприятностей, чем помощи. KRyLack Password Decryptor - это программа, которая позволяет Вам увидеть пароль, скрытый за звездочками! Программа может восстанавливать пароли к таким программам, как Microsoft Outlook / Outlook Express, The BAT! и другим e-mail-клиентам, FTP-клиентам, как CuteFTP, FlashFXP и т. д. Скачать Password Decryptor (View Asterisks Password) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Password Decryptor (View Asterisks Password) (3.16 Мб)




Changes on the new version:
Asterisk Password Decryptor x86 and x64 v3.20 is now available for download with Italian, Slovenian, Polish translations and many improvements and fixes.

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Password Decryptor (View Asterisks Password) История версий

Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.20 добавлена: 06-07-2016
Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.16 добавлена: 20-02-2015
Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.15 добавлена: 24-06-2014
Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.12 добавлена: 27-02-2014
Password Decryptor (View Asterisks Password) 3.11 добавлена: 20-09-2013




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