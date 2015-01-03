Passcape Win CD Keys 2.8.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Passcape Win CD Keys 2.8.3
Поможет восстановить лицензионные (CD) ключи от большинства программ Microsoft.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 22 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2563

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95,

Размер: 0.91 Мб

Версия от:

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Скачали:: 714

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Описание

Одна из лучших утилит для восстановления утерянных лицензионных (CD) ключей от большинства программ Microsoft (включая Windows, Office и т.д.). Программа работает в двух режимах: автоматическом и ручном. Ручной режим позволяет расшифровывать CD ключи напрямую из файлов реестра Windows. Алгоритм восстановления был специально разработан для расшифровки всех CD ключей (даже к неизвестным программам), хранящихся в реестре Windows. Последняя версия программы позволяет самому задавать шаблоны восстановления. Скачать Passcape Win CD Keys бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Passcape Win CD Keys (0.91 Мб)




Changes on the new version:
[+] Korean interface language [!] Fixed a critical bug

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Passcape Win CD Keys История версий

Passcape Win CD Keys 2.8.3 добавлена: 06-01-2015
Passcape Win CD Keys 2.8.2 добавлена: 16-09-2013
Passcape Win CD Keys 2.8.0 добавлена: 21-04-2013
Passcape Win CD Keys 2.7.0 добавлена: 04-06-2010
Passcape Win CD Keys 2.6.1 добавлена: 04-02-2010




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