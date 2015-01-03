Passcape Win CD Keys 2.8.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Passcape Win CD Keys История версий

Passcape Win CD Keys 2.8.3 добавлена: 06-01-2015

Одна из лучших утилит для восстановления утерянных лицензионных (CD) ключей от большинства программ Microsoft (включая Windows, Office и т.д.). Программа работает в двух режимах: автоматическом и ручном. Ручной режим позволяет расшифровывать CD ключи напрямую из файлов реестра Windows. Алгоритм восстановления был специально разработан для расшифровки всех CD ключей (даже к неизвестным программам), хранящихся в реестре Windows. Последняя версия программы позволяет самому задавать шаблоны восстановления. Скачать Passcape Win CD Keys бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.[+] Korean interface language [!] Fixed a critical bugPasscape Win CD Keysдобавлена: 16-09-2013Passcape Win CD Keysдобавлена: 21-04-2013Passcape Win CD Keysдобавлена: 04-06-2010Passcape Win CD Keysдобавлена: 04-02-2010