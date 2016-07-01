Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0
Восстановит ВСЕ пароли MS Outlook. Может расшифровывать прямо из файлов реестра.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 28 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2762

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 0.87 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 818

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Описание

Passcape Outlook Password Recovery это программное решение для восстановления забытых паролей MS Outlook (всех типов): SMTP, POP3, IMAP, HTTPMAIL, LDAP, PST.
  Возможности программы: простой и интуитивно понятный интерфейс, предотвращение запуска программы посторонними лицами, восстановление паролей в национальных кодировках, экспорт паролей в текст или HTML, все пароли расшифровываются сразу.
  Можно выбрать три режима восстановления паролей: автоматический (пароли текущей учетной записи), ручной (расшифровка напрямую из файлов реестра) и PST (расшифровка паролей личных папок).
  Может также открывать **** пароли. Скачать Passcape Outlook Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Passcape Outlook Password Recovery (0.87 Мб)




Changes on the new version:
Support for Outlook 2016 Support for Windows 8/10 Fixed some display bugs

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Passcape Outlook Password Recovery История версий

Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0 добавлена: 10-07-2016
Passcape Outlook Password Recovery 2.8.3 добавлена: 01-04-2014
Passcape Outlook Password Recovery 2.8.1 добавлена: 27-06-2013
Passcape Outlook Password Recovery 2.7.0 добавлена: 12-08-2011
Passcape Outlook Password Recovery 2.6.0 добавлена: 10-06-2010




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