Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Passcape Outlook Password Recovery это программное решение для восстановления забытых паролей MS Outlook (всех типов): SMTP, POP3, IMAP, HTTPMAIL, LDAP, PST.
Возможности программы: простой и интуитивно понятный интерфейс, предотвращение запуска программы посторонними лицами, восстановление паролей в национальных кодировках, экспорт паролей в текст или HTML, все пароли расшифровываются сразу.
Можно выбрать три режима восстановления паролей: автоматический (пароли текущей учетной записи), ручной (расшифровка напрямую из файлов реестра) и PST (расшифровка паролей личных папок).
Может также открывать **** пароли. Скачать Passcape Outlook Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Support for Outlook 2016
Support for Windows 8/10
Fixed some display bugs
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Passcape Outlook Password Recovery первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Passcape Outlook Password Recovery
История версий
Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0 добавлена: 10-07-2016
Passcape Outlook Password Recovery 2.8.3
добавлена: 01-04-2014
Passcape Outlook Password Recovery 2.8.1
добавлена: 27-06-2013
Passcape Outlook Password Recovery 2.7.0
добавлена: 12-08-2011
Passcape Outlook Password Recovery 2.6.0
добавлена: 10-06-2010