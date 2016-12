Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Passcape Outlook Password Recovery История версий

Passcape Outlook Password Recovery 3.0.0 добавлена: 10-07-2016

Passcape Outlook Password Recovery это программное решение для восстановления забытых паролей MS Outlook (всех типов): SMTP, POP3, IMAP, HTTPMAIL, LDAP, PST.Возможности программы: простой и интуитивно понятный интерфейс, предотвращение запуска программы посторонними лицами, восстановление паролей в национальных кодировках, экспорт паролей в текст или HTML, все пароли расшифровываются сразу.Можно выбрать три режима восстановления паролей: автоматический (пароли текущей учетной записи), ручной (расшифровка напрямую из файлов реестра) и PST (расшифровка паролей личных папок).Может также открывать **** пароли. Скачать Passcape Outlook Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Support for Outlook 2016 Support for Windows 8/10 Fixed some display bugs