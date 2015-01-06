Network Password Recovery Wizard 5.8.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Network Password Recovery Wizard История версий

Network Password Recovery Wizard 5.8.4 добавлена: 17-01-2015

Программа для восстановления большинства сетевых паролей Windows: dialup (RAS), vpn, direct pc, LAN и паролей Интернет соединений, учетных записей .NET Passport, паролей, хранимых в Windows Credential Manager, паролей беспроводных соединений (WEP, WPA, WPA-PSK), удаленного рабочего стола, InfoCard PIN, **** паролей, паролей почты/новостей/ftp и др. Интерфейс программы выполнен в виде Мастера, который подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Скачать Network Password Recovery Wizard бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.General updateNetwork Password Recovery Wizardдобавлена: 06-10-2013Network Password Recovery Wizardдобавлена: 01-05-2013Network Password Recovery Wizardдобавлена: 01-10-2012Network Password Recovery Wizardдобавлена: 08-09-2011