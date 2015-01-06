Network Password Recovery Wizard 5.8.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Network Password Recovery Wizard 5.8.4 обновлено
Легко восстановит сетевые пароли Windows: ras, vpn, lan, NET, wep, wpa и т д.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 32 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7911

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 3.67 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,843

Полная информация>>

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Описание

Программа для восстановления большинства сетевых паролей Windows: dialup (RAS), vpn, direct pc, LAN и паролей Интернет соединений, учетных записей .NET Passport, паролей, хранимых в Windows Credential Manager, паролей беспроводных соединений (WEP, WPA, WPA-PSK), удаленного рабочего стола, InfoCard PIN, **** паролей, паролей почты/новостей/ftp и др. Интерфейс программы выполнен в виде Мастера, который подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Скачать Network Password Recovery Wizard бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Network Password Recovery Wizard (3.67 Мб)




Changes on the new version:
General update

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Network Password Recovery Wizard История версий

Network Password Recovery Wizard 5.8.4 добавлена: 17-01-2015
Network Password Recovery Wizard 5.8.3 добавлена: 06-10-2013
Network Password Recovery Wizard 5.8.2 добавлена: 01-05-2013
Network Password Recovery Wizard 5.8.0 добавлена: 01-10-2012
Network Password Recovery Wizard 5.7.0 добавлена: 08-09-2011




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