Network Password Recovery Wizard 5.8.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа для восстановления большинства сетевых паролей Windows: dialup (RAS), vpn, direct pc, LAN и паролей Интернет соединений, учетных записей .NET Passport, паролей, хранимых в Windows Credential Manager, паролей беспроводных соединений (WEP, WPA, WPA-PSK), удаленного рабочего стола, InfoCard PIN, **** паролей, паролей почты/новостей/ftp и др. Интерфейс программы выполнен в виде Мастера, который подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Скачать Network Password Recovery Wizard бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
General update
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Network Password Recovery Wizard первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Network Password Recovery Wizard
История версий
Network Password Recovery Wizard 5.8.4 добавлена: 17-01-2015
Network Password Recovery Wizard 5.8.3
добавлена: 06-10-2013
Network Password Recovery Wizard 5.8.2
добавлена: 01-05-2013
Network Password Recovery Wizard 5.8.0
добавлена: 01-10-2012
Network Password Recovery Wizard 5.7.0
добавлена: 08-09-2011