Network Password Manager 4.9 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Network Password Manager первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Network Password Manager История версий

Network Password Manager 4.9 добавлена: 08-08-2016

Network Password Manager - программа для хранения, управления и защиты конфиденциальной информации (пароли, адреса, даты, тексты, документы в электронном виде и т.д.) на предприятии. В отличии от большинства настольных аналогов работает в полноценном многопользовательском режиме. Вы можете гибко разграничить права доступа к различной информации между пользователями и группами. Поддерживается встроенная в Windows 2000 и выше система безопасности.Network Password Manager разделен на 2 части - административную и пользовательскую. Пользовательская часть проста в использовании и в тоже время содержит в себе много полезных функций. Административная часть содержит большое число настроек и позволяет получить именно то, что требуется в вашей организации. Скачать Network Password Manager бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.1. Improved support of domains which have different dns name and pre-windows 2000 name 2. Fixed licensing 3. Fixed CSV import 4. Fixed Security window opening 5. Reduced installer sizeNetwork Password Managerдобавлена: 25-02-2016Network Password Managerдобавлена: 09-07-2015Network Password Managerдобавлена: 29-04-2015Network Password Managerдобавлена: 13-12-2014