Network Password Manager 4.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Network Password Manager 4.9
Управление паролями в многопользовательском режиме на предприятии

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 50 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1748

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 2.15 Мб

Версия от:

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Полная информация>>

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Описание

Network Password Manager - программа для хранения, управления и защиты конфиденциальной информации (пароли, адреса, даты, тексты, документы в электронном виде и т.д.) на предприятии. В отличии от большинства настольных аналогов работает в полноценном многопользовательском режиме. Вы можете гибко разграничить права доступа к различной информации между пользователями и группами. Поддерживается встроенная в Windows 2000 и выше система безопасности.
  
  Network Password Manager разделен на 2 части - административную и пользовательскую. Пользовательская часть проста в использовании и в тоже время содержит в себе много полезных функций. Административная часть содержит большое число настроек и позволяет получить именно то, что требуется в вашей организации. Скачать Network Password Manager бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Network Password Manager (2.15 Мб)




Changes on the new version:
1. Improved support of domains which have different dns name and pre-windows 2000 name 2. Fixed licensing 3. Fixed CSV import 4. Fixed Security window opening 5. Reduced installer size

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Network Password Manager История версий

Network Password Manager 4.9 добавлена: 08-08-2016
Network Password Manager 4.8 добавлена: 25-02-2016
Network Password Manager 4.7 добавлена: 09-07-2015
Network Password Manager 4.6 добавлена: 29-04-2015
Network Password Manager 4.3.2 добавлена: 13-12-2014




Похожие теги:

    Пароль          Пароли          Управление          Организация          Предприятие      

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