Mozilla Password Recovery 5.7.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Mozilla Password Recovery 5.7.0 обновлено
Восстановитель паролей для Mozilla, SeaMonkey, Firefox и Thunderbird.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 27 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8031

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinNT 4.x, Win Vista

Размер: 2.79 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,041

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Описание

Если список ваших паролей к вебсайтам переваливает за десяток, тогда незаменимым помощником для вас может стать Менеджер Паролей. Не надо каждый раз лихорадочно вспоминать очередной пароль или листать блокнот с записанными в нем паролями.
  Mozilla, SeaMonkey, Firefox и Thunderbird имеют достаточно неплохие и удобные Менеджеры Паролей, хотя, если сравнивать их с защищенным хранилищем Internet Explorer или WAND от Opera, то последние будут посильнее в плане функциональности. Тем не менее, память человека - инструмент не безотказный, программы имеют свойство зависать и ломаться, а операционный системы не загружаться. В таких случаях на помощь могут прийти утилиты для восстановления забытых или утерянных паролей. И данная программа одна из них.
  MPR поможет восстановить пароли автозаполнения для браузеров Firefox, SeaMonkey и Mozilla, а также пароли учетных записей почтового клиента Thunderbird. Программа традиционно предлагает два режима восстановления паролей: автоматический и ручной. С помощью данной утилиты можно восстанавливать и Мастер Пароль пользователя, просматривать кукисы и историю посещение браузера. Скачать Mozilla Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Mozilla Password Recovery (2.79 Мб)




Changes on the new version:
[+] Support for new password database format [!] Fixed an incorrect Russian translation

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Mozilla Password Recovery История версий

Mozilla Password Recovery 5.7.0 добавлена: 25-07-2015
Mozilla Password Recovery 5.6.3 добавлена: 08-01-2015
Mozilla Password Recovery 5.6.1 добавлена: 08-05-2013
Mozilla Password Recovery 5.4.0 добавлена: 09-06-2010
Mozilla Password Recovery 5.3.4 добавлена: 04-02-2010




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