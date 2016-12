Mozilla Password Recovery 5.7.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Mozilla Password Recovery История версий

Mozilla Password Recovery 5.7.0 добавлена: 25-07-2015

Если список ваших паролей к вебсайтам переваливает за десяток, тогда незаменимым помощником для вас может стать Менеджер Паролей. Не надо каждый раз лихорадочно вспоминать очередной пароль или листать блокнот с записанными в нем паролями.Mozilla, SeaMonkey, Firefox и Thunderbird имеют достаточно неплохие и удобные Менеджеры Паролей, хотя, если сравнивать их с защищенным хранилищем Internet Explorer или WAND от Opera, то последние будут посильнее в плане функциональности. Тем не менее, память человека - инструмент не безотказный, программы имеют свойство зависать и ломаться, а операционный системы не загружаться. В таких случаях на помощь могут прийти утилиты для восстановления забытых или утерянных паролей. И данная программа одна из них.MPR поможет восстановить пароли автозаполнения для браузеров Firefox, SeaMonkey и Mozilla, а также пароли учетных записей почтового клиента Thunderbird. Программа традиционно предлагает два режима восстановления паролей: автоматический и ручной. С помощью данной утилиты можно восстанавливать и Мастер Пароль пользователя, просматривать кукисы и историю посещение браузера. Скачать Mozilla Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.[+] Support for new password database format [!] Fixed an incorrect Russian translation