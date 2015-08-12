Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Passcape Internet Explorer Password Recovery это программное решение для восстановления забытых паролей Internet Explorer (всех типов): кэшированных паролей IE, паролей FTP, паролей автоформы и автозаполнения, паролей синхронизации, Удостоверений и Content Advisor.
Возможности программы:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс;
- Предотвращение запуска программы другими лицами;
- Восстановление паролей в национальных кодировках;
- Экспорт паролей в текст, HTML или Excel;
- Все пароли (кроме Content Advisor) расшифровываются сразу;
- Расширенные операции с паролем Content Advisor;
- Возможность добавления новых или удаления старых паролей;
- Манипуляции с кэшем паролей IE;
- Восстановление ***** паролей;
- Ручной режим восстановления. PIEPR - единственная программа, которая позволяет восстанавливать пароли любой (не только текущей) учетной записи напрямую из файлов реестра. Скачать Internet Explorer Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Support for Windows 10 and Microsoft Edge.
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Internet Explorer Password Recovery
История версий
Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 добавлена: 30-08-2015
Internet Explorer Password Recovery 4.0.4
добавлена: 05-01-2014
Internet Explorer Password Recovery 4.0.3
добавлена: 16-10-2013
Internet Explorer Password Recovery 4.0.2
добавлена: 06-05-2013
Internet Explorer Password Recovery 4.0.0
добавлена: 08-09-2012