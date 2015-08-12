Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 обновлено
Восстановит все пароли Internet Explorer. Даже для других аккаунтов.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 28 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 10144

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinNT 4.x, Win Vista

Размер: 1.89 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,843

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Описание

Passcape Internet Explorer Password Recovery это программное решение для восстановления забытых паролей Internet Explorer (всех типов): кэшированных паролей IE, паролей FTP, паролей автоформы и автозаполнения, паролей синхронизации, Удостоверений и Content Advisor.
  Возможности программы:
  - Простой и интуитивно понятный интерфейс;
  - Предотвращение запуска программы другими лицами;
  - Восстановление паролей в национальных кодировках;
  - Экспорт паролей в текст, HTML или Excel;
  - Все пароли (кроме Content Advisor) расшифровываются сразу;
  - Расширенные операции с паролем Content Advisor;
  - Возможность добавления новых или удаления старых паролей;
  - Манипуляции с кэшем паролей IE;
  - Восстановление ***** паролей;
  - Ручной режим восстановления. PIEPR - единственная программа, которая позволяет восстанавливать пароли любой (не только текущей) учетной записи напрямую из файлов реестра. Скачать Internet Explorer Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Internet Explorer Password Recovery (1.89 Мб)




Changes on the new version:
Support for Windows 10 and Microsoft Edge.

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Internet Explorer Password Recovery История версий

Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 добавлена: 30-08-2015
Internet Explorer Password Recovery 4.0.4 добавлена: 05-01-2014
Internet Explorer Password Recovery 4.0.3 добавлена: 16-10-2013
Internet Explorer Password Recovery 4.0.2 добавлена: 06-05-2013
Internet Explorer Password Recovery 4.0.0 добавлена: 08-09-2012




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