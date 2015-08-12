Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Internet Explorer Password Recovery История версий

Internet Explorer Password Recovery 5.0.0 добавлена: 30-08-2015

Passcape Internet Explorer Password Recovery это программное решение для восстановления забытых паролей Internet Explorer (всех типов): кэшированных паролей IE, паролей FTP, паролей автоформы и автозаполнения, паролей синхронизации, Удостоверений и Content Advisor.Возможности программы:- Простой и интуитивно понятный интерфейс;- Предотвращение запуска программы другими лицами;- Восстановление паролей в национальных кодировках;- Экспорт паролей в текст, HTML или Excel;- Все пароли (кроме Content Advisor) расшифровываются сразу;- Расширенные операции с паролем Content Advisor;- Возможность добавления новых или удаления старых паролей;- Манипуляции с кэшем паролей IE;- Восстановление ***** паролей;- Ручной режим восстановления. PIEPR - единственная программа, которая позволяет восстанавливать пароли любой (не только текущей) учетной записи напрямую из файлов реестра. Скачать Internet Explorer Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Support for Windows 10 and Microsoft Edge.Internet Explorer Password Recoveryдобавлена: 05-01-2014Internet Explorer Password Recoveryдобавлена: 16-10-2013Internet Explorer Password Recoveryдобавлена: 06-05-2013Internet Explorer Password Recoveryдобавлена: 08-09-2012