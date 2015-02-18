Asterisks Password Viewer 3.16 скачать бесплатно для Windows 7

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Asterisks Password Viewer История версий

Asterisks Password Viewer 3.16 добавлена: 25-02-2015

Windows позволяет хранить ваши часто используемые пароли, такие как пароли к электронной почте Outlook Express или от FTP-аккаунтов. Но поскольку Вам не приходится вводить сохраненные пароли, Вы можете их забыть. Пароль перед Вами, но он скрыт под набором звездочек - ****. Эта функция предназначена для защиты, но иногда она может доставить Вам больше неприятностей, чем помощи. Asterisk Password Viewer - это программа, которая позволяет Вам увидеть пароль, скрытый за звездочками! Программа может восстанавливать пароли к таким программам, как Microsoft Outlook / Outlook Express, The BAT! и другим e-mail-клиентам, FTP-клиентам, как CuteFTP, FlashFXP и т. д. Скачать Asterisks Password Viewer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Asterisks Password Viewer v3.16 is now available with many improvements and fixes. New version now supports 64-bit applications and Windows Internet Explorer 10 (x86 and x64).Asterisks Password Viewerдобавлена: 01-07-2014Asterisks Password Viewerдобавлена: 02-03-2014Asterisks Password Viewerдобавлена: 05-09-2013Asterisks Password Viewerдобавлена: 17-06-2013