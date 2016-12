Wireless Password Recovery 3.9.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Wireless Password Recovery - это профессиональная утилита для восстановления забытых паролей WPA-PSK и проведения аудита безопасности беспроводных сетей. Программа предлагает более 10 методов восстановления паролей беспроводных сетей, многие из которых уникальны.Wireless Password Recovery умеет создавать свои собственные словари путем индексации файлов на жестком диске вашего компьютера, может подгружать словари из Интернет (доступно около 2 GB словарей), выдает расширенные графические отчеты о найденых паролях, поддерживает перебор паролей на видео картах, имеет движок для настройки собственных правил мутации паролей и многое другое.Программа обладает современным, полностью настраиваемым интерфейсом и в первую очередь представляет интерес для специалистов сетевой безопасности, криминалистов и сетевых администраторов, но может пригодиться и обычным пользователям, которым необходимо восстановить забытый wifi пароль, например от домашнего роутера.Более подробную информацию о программе можно найти по адресу Скачать Wireless Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.[+] Support for Intel Graphic devices. [*] Some changes in benchmarks. More accurate benchmarking. [*] Internal logic was changed completely when importing handshakes form CAP/PCAP/NCF files. Two new options were added. [*] Update for French and Russian interfaces.Wireless Password Recoveryдобавлена: 26-07-2016Wireless Password Recoveryдобавлена: 04-07-2016Wireless Password Recoveryдобавлена: 27-05-2016Wireless Password Recoveryдобавлена: 02-11-2015