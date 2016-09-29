Wireless Password Recovery 3.9.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Wireless Password Recovery 3.9.0 обновлено
Программа Wireless Password Recovery производит аудит безопасност беспроводных сетей и восстанавливает пароли WPA/WPA2 при помощи видео карт ATI и NVIDIA, обладает мощным набором инструментов для расшифровки паролей беспроводных сетей.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2001

ОС: Win7 x32, Win7 x64, WinServer, Win Vista

Размер: 17.65 Мб

Версия от:

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Скачали:: 722

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Описание

Wireless Password Recovery - это профессиональная утилита для восстановления забытых паролей WPA-PSK и проведения аудита безопасности беспроводных сетей. Программа предлагает более 10 методов восстановления паролей беспроводных сетей, многие из которых уникальны.

Wireless Password Recovery умеет создавать свои собственные словари путем индексации файлов на жестком диске вашего компьютера, может подгружать словари из Интернет (доступно около 2 GB словарей), выдает расширенные графические отчеты о найденых паролях, поддерживает перебор паролей на видео картах, имеет движок для настройки собственных правил мутации паролей и многое другое.

Программа обладает современным, полностью настраиваемым интерфейсом и в первую очередь представляет интерес для специалистов сетевой безопасности, криминалистов и сетевых администраторов, но может пригодиться и обычным пользователям, которым необходимо восстановить забытый wifi пароль, например от домашнего роутера.

Более подробную информацию о программе можно найти по адресу Скачать Wireless Password Recovery бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Wireless Password Recovery (17.65 Мб)




Changes on the new version:
[+] Support for Intel Graphic devices. [*] Some changes in benchmarks. More accurate benchmarking. [*] Internal logic was changed completely when importing handshakes form CAP/PCAP/NCF files. Two new options were added. [*] Update for French and Russian interfaces.

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Wireless Password Recovery История версий

Wireless Password Recovery 3.9.0 добавлена: 30-09-2016
Wireless Password Recovery 3.8.1 добавлена: 26-07-2016
Wireless Password Recovery 3.8.0 добавлена: 04-07-2016
Wireless Password Recovery 3.7.0 добавлена: 27-05-2016
Wireless Password Recovery 3.6.1 добавлена: 02-11-2015




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