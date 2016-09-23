User Time Control 6.1.2.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок, вероятно, посвящает слишком много времени играм и посещению мировой паутины или же вы просто хотите, чтобы он не обращался к компьютеру в то время, пока вы спите или находитесь вне дома - воспользуйтесь данной утилитой. С ее помощью вы можете определить лимиты, ограничивающие время, проводимое вашим ребенком в Интернете или за компьютером.

User Time Control Center поможет точно определить, когда и сколько может быть использован ПК, а также указать пользователей, на которых данные ограничения распространяться не будут. Вы можете задать временные интервалы и количество часов, определяющих продолжительность работы ребенка за компьютером в течение каждого дня недели. При исчерпании отведенного лимита, происходит автоматическая выгрузка пользователя. Также можно запретить использовать ПК до и после определенной даты, а также в течение указанного периода. Кроме того, приложение поддерживает возможность записи всех действий, производимых на компьютере в указанное время, в виде log файла, позволяя родителям иметь точное представление о том, чем занимался их ребенок.

Технология ограничение доступа к программе посредством пароля, предотвращает попытки неавторизированных пользователей изменить ранее выставленные настройки и препятствует удалению программы, в свою очередь, встроенная система безопасности надежно защищает все необходимые для работы приложения файлы. Таким образом, User Time Control Center не может быть удалена без согласия установившего ее пользователя. Кроме того, интуитивнопонятный интерфейс, поддерживающий совместное использование данной утилиты несколькими пользователями, призван сделать процесс ее эксплуатации еще более удобным.

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User Time Control История версий

User Time Control 6.1.2.2 добавлена: 26-09-2016

Скачать User Time Control бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.new features and functionsUser Time Controlдобавлена: 27-08-2016User Time Controlдобавлена: 06-12-2015User Time Controlдобавлена: 29-10-2015User Time Controlдобавлена: 12-10-2015