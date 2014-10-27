Mipko Personal Monitor 8 скачать бесплатно для Windows 7

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Mipko Personal Monitor 8 обновлено
Mipko Personal Monitor - программа для контроля активности пользователей ПК. Сохраняет скриншоты и данные буфера обмена, запоминает адреса посещенных сайтов. Фиксирует нажатие клавиш, операции с файлами, запуск приложений, содержание сообщений.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 30 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3392

ОС: Win 7, Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 8.66 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,349

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Скриншоты
Mipko Personal Monitor 8 скриншот

Скриншоты
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Описание

Знаете ли вы, что происходит с компьютером в ваше отсутствие? Уверены ли вы, что ребенок посещает только одобренные вами сайты, а коллеги не интересуются содержимым вашего компьютера? С Mipko Personal Monitor вы всегда будете иметь полную информацию о том, что делали за вашим компьютером другие пользователи.

Mipko Personal Monitor - программа для наблюдения и регистрации действий пользователей компьютера. Программа может обеспечивать как скрытое наблюдение, так и мониторинг в открытом режиме.

Mipko Personal Monitor оптимально подходит для семейного использования, чтобы контролировать активность детей за компьютером.

В Mipko Personal Monitor реализована уникальная функция реагирования на использование определенных слов и выражений. Если какое-либо из слов, внесенных вами в специальный «сигнальный» список, будет набрано, программа сможет оповестить вас об этом (например, по e-mail).

Если вашим компьютером пользовались в ваше отсутствие, Mipko Personal Monitor сохранит развернутую историю событий. Mipko Personal Monitor оставляет далеко позади различные кейлоггеры и шпионские программы, максимально полно фиксируя данные о деятельности пользователей за компьютером. Программа сохраняет данные буфера обмена и адреса посещенных сайтов, фиксирует нажатие клавиш и запуск приложений. Mipko Personal Monitor также отмечает операции с файлами (изменение, удаление, отправка на внешние носители или по Интернету) и ведет историю отправленных сообщений в различных мессерджерах.

Кроме этого, Mipko Personal Monitor делает и сохраняет скриншоты, что позволяет визуально оценивать активность пользователей за вашим компьютером.

Запустить программу для просмотра собранной информации можно «горячими клавишами» или через командную строку. Внести изменения в работу программы и в список фиксируемых действий в скрытом режиме невозможно.

С Mipko Personal Monitor ваш компьютер будет под надежным контролем!

Есть версия для Windows и Mac. Скачать Mipko Personal Monitor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Mipko Personal Monitor (8.66 Мб)




Changes on the new version:
Добавлены следующие новые функции: - Периодическое создание снимков со встроенной камеры ноутбука или веб-камеры, подключенной к компьютеру. - Запись всех звонков, которые пользователь совершает в программе Skype. - Полная поддержка операционных систем Windows 8 и Windows 8.1.

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Mipko Personal Monitor История версий

Mipko Personal Monitor 8 добавлена: 30-04-2014
Mipko Personal Monitor 7.3.2.1461 добавлена: 18-06-2012




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