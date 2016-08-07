Family Keylogger 5.00 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Защита и Безопасность Скрытое наблюдение Family Keylogger   
Family Keylogger 5.00
Family Keylogger - раскрой все секреты прямо сейчас!

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 28 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 12617

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinNT 4.x, Win Vista

Размер: 0.20 Мб

Версия от:

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Family Keylogger 5.00 скриншот

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Описание

Ваша вторая половинка с кем-то общается в ваше отсутствие? У вас есть подозрение, что это не просто дружеское общение? Не мучайтесь в догадках! Просто установите Family Keylogger от www.SpyArsenal.com и приготовьтесь к правде. Какой бы она ни была. Скачать Family Keylogger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Family Keylogger (0.20 Мб)




Changes on the new version:
Global reconfiguration and new capabilities.

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Family Keylogger История версий

Family Keylogger 5.70 добавлена: 10-10-2014
Family Keylogger 5.55 добавлена: 19-08-2013
Family Keylogger 5.20 добавлена: 17-01-2013
Family Keylogger 5.00 добавлена: 18-06-2012
Family Keylogger 4.80 добавлена: 11-06-2011




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